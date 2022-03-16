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Роналду отправился вслед за Месси – эпоха двух великих завершилась

«Манчестер Юнайтед» вслед за «ПСЖ» бесславно вылетел из Лиги чемпионов. Криштиану Роналду, как и ранее его гениальный визави Лионель Месси, ничем не помогли своим командам в самых важных матчах сезона.
Роналду отправился вслед за Месси – эпоха двух великих завершилась
16 марта 2022 12:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

У РОНАЛДУ ЕЩЕ БЫВАЮТ ВСПЛЕСКИ…

Сразу скажем - весь «Юнайтед» против «Атлетико» играл неважно, а во втором тайме просто отвратительно. Сумасшедший напор, огромное давление, как и положено в таких играх, «МЮ» смог показать только в первой половине первого тайма. У «Атлетико» просто не было мяча, а полузащита растворилась. Два-три бессистемных наскока мадридцев на ворота хозяев, когда им все-таки удавалось зацепиться за мяч, завершились ничем.

Казалось, что красные непременно забьют, это только дело времени. В одном эпизоде, еще в самом начале, «Атлетико» просто повезло, когда мяч после срезки Эланги с линии вратарской угодил в лоб Яну Облаку. Словенский вратарь никак не смог среагировать на эту срезку после прострела,

Тогда казалось – «Юнайтед» точно забьет и совсем скоро. Не случилось – ни скоро, ни позже, не случилось совсем.

Где-то минуты с 25-й напор хозяев стал спадать, «Атлетико» все больше стал контролировать мяч. И вскоре забил, но Льоренте был в небольшом «вне игры». А на 41-й минуте гости забили, и этот гол уже нельзя было отменить.

Казалось, вот сейчас-то «красные дьяволы» снесут хваленую оборону Симеоне. А они не снесли, а совсем сдулись.

Второй тайм – это просто позор Рангника и всей команды. Все увидели, насколько беззуба атака «Манчестера». И это в ситуации, когда нужно было забивать кровь из носа в самом главном турнире года. Лишь в концовке «МЮ» удалось создать единственный момент за весь тайм - после очередного навеса Варан с близкого расстояния бил головой, Облак выручил.

Ужасный сезон «Манчестера» завершился бездарным поражением в Лиге чемпионов. Вы скажете, сезон продолжается. Все правильно, у «МЮ» осталась только АПЛ, где он ведет изнурительную борьбу за место в Лиге чемпионом. На большее команда рассчитывать уже не может. А Кубок Англии и Кубок Лиги тоже бездарно проиграны. Поэтому уже можно подводить итоги.

Команду при Рангнике сильно лихорадит, но есть же Роналду, почему он не помог? Криш вернулся с большой помпой в команду «молодости своей». Учитывая, какой состав у «МЮ», считалось, что с приходом СR-7 теперь можно замахнуться не только на чемпионство в Англии, но и на Лигу чемпионов. Не тут-то было – приход Роналду расколол команду. Португалоязычные и примкнувший к ним Кавани поддержали Криша, остальные были недовольны этим трансфером. А некоторые просто потеряли место в основе. Так как одно место из десяти полевых игроков в любом случае было зарезервировано за Роналду. А так как Бруно Фернандеш считается главным подносчиком снарядов для великого, то уже минус два места в основе. А в «Юнайтед» почти два состава, и играть хотят все.

Все вопросы могла снять только фантастическая игра самого звездного новичка. Но и этого не случилось. Хотя Роналду и забил 12 голов в АПЛ, но играл с большим перепадами. А еще смазал пенальти в кубковой игре против середнячка чемпионшипа «Мидлсбро». В результате «МЮ» вылетел из Кубка Англии. Это удар мимо ворот Роналду надолго запомнят болельщики «красных дьяволов».

Как обычно Криштиану тянет одеяло на себя, партнеры стараются найти его пасом, игра получается однобокая. И менять его нельзя – это табу. Недовольство болельщиков главной звездой все сильнее. Дошло до того, что пару недель назад Роналду нанял дополнительную охрану и передвигается по Манчестеру в окружении бодигардов. Теперь уже ясно, что приход великого в «Юнайтед» был ошибкой, его агент уже начал подыскивать варианты на новый сезон.

Великий игрок отличается от просто хорошего тем, что в главных матчах он делает результат, вытягивает команду. Вчера главный матч года для «Юнайтед» Роналду провалил, впрочем, как и первую игру в Мадриде. А до этого не смог вытянуть в Лиге чемпионов два года подряд «Ювентус».

Да, иногда у Рони бывают всплески, как, например, в последней игре с «Тоттенхэмом», но именно всплески.

… У МЕССИ И ЭТОГО НЕТ

На прошлой неделе многолетний антагонист Роналду Лионель Месси провалил матч года для «ПСЖ». Лео просто растворился на газоне ненавистного ему «Сантьяго Бернабеу» именно в тот момент, когда надо было переломить игру против «Реала», когда на главную роль должны выходить гении и волшебники. А Месси именно таким и является в сознании всего футбольного мира. Но позволю употребить глагол в прошедшем времени – являлся.

Для этого есть все основания, учитывая, как проводит этот сезон в «ПСЖ» аргентинец. Чемпионат Франции ему, похоже, не очень интересен. Всю осень Лео искал поводы, чтобы не играть в Лиге 1. Постоянно отлучался в сборную, с которой, наконец, выиграл первый в своей карьере трофей - Кубок Америки. А после возвращения из-за океана Месси ссылался то на недомогание, то на усталость, то на травмы. Когда все же выходил на поле, «волшебника» болельщики не видели. В плей-офф Лиге чемпионов Лео не забил ни одного гола. И если у Роналду бывают всплески, то у Месси даже и этого нет. Как ни прискорбно это говорить, но, похоже, эпоха двух великих, двух гениев завершается.

источник: «Советский спорт»
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