ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Роналду по InStat Index вчера был худшим, даже у Маты такой же показатель

Футбольный агент Дмитрий Селюк разложил по цифрам игру Криштиану Роналду во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико» (0:1).
Дмитрий Селюк: Роналду по InStat Index вчера был худшим, даже у Маты такой же показатель
16 марта 2022 14:16
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

- Дмитрий, ваш прогноз сбылся.
- Как я и говорил перед матчем, «Атлетико» прошел дальше, а Роналду и Рангник закончили свой путь в Лиге чемпионов.

- Больше всего внимание игре Роналду. Великие именно в таких матчах должны спасать, а он сыграл совсем бездарно.
- Чтоб не быть голословным, призовем на помощь статистику, сухие цифры. Для этого открываем InStat Index…

- Можете для начала пояснить для наших читателей, что это такое?
- InStat Index учитывает все технико-тактические действия игрока за матч, и выставляет ему оценку. Это очень объективный показатель, против него трудно возражать.

Итак, Роналду – 38 передач (89% точных), поучаствовал в одном отборе, 6 дриблингов (три из них неудачных), 15 единоборств (46% выиграл), одна подача в штрафную, так называемый крос, (неудачная), нанес всего один удар по воротам. InStat Index поставил ему за этот матч 242 балла.

Меньше него получили Погба и Кавани, но они играли мало. А у Маты, который сыграл 11 минут, тоже 242 балла!

Если не учитываем Погба и Кавани, то из игроков обеих команд у Роналду самая низкая оценка от InStat Index. Опять же, наравне с Матой, сыгравшим всего 11 минут.

- Да, красноречиво, против цифр не попрешь.
- Итожим – Симеоне дал мастер-класс Рангнику, как нужно выигрывать такие важные матчи. Он в этом профессор.

- Если вернуться к Роналду, можно говорить о закате его карьеры?
- К сожалению, да. И это относится не только к Роналду, но и к Месси. Можно говорить, что два этих великих футболиста на сегодня являются гирями на ногах своих команд и тянут эти команды ко дну. Их великая эпоха закончилась.

Криштиану всего один раз ударил по воротам в самом важном для «Манчестере» матче сезона. У него все чаще взлеты, или скажем, хорошие матчи, чередуются с провальными. А все привыкли, что уже много лет Роналду показывает только стабильную игру.

- Роналду уже дал задание своему агенту Мендешу подыскать ему новую команду. Кто его возьмет в 37 лет, с, по-прежнему, огромными финансовыми и личными амбициями?
- Его возьмет какой-то клуб, у которого богатые хозяева. И дело не в его зарплате, она с приходом Роналду отбивается быстро на рекламе и продаже атрибутики. Приход такого игрока как Роналду, пусть даже в его нынешнем состоянии, это огромная реклама клубу и всему чемпионату.

ФАКТЫ

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле мадридскому «Атлетико» в 1/8 финала ответного матча Лиги чемпионов 0:1. Гол на 41-й минуте забил Ренан Лоди. Первая игра в Мадриде завершилась вничью 1:1.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Роналду по InStat Index вчера был худшим, даже у Маты такой же показатель
Дмитрий Селюк: Роналду по InStat Index вчера был худшим, даже у Маты такой же показатель
Футбольный агент Дмитрий Селюк разложил по цифрам игру Криштиану Роналду во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико» (0:1).
16.03.2022 14:16
Футбол
автор: Юрий Волохов
Максим Деменко: РПЛ надо что-то предпринимать, чтобы увеличить посещаемость матчей
Максим Деменко: РПЛ надо что-то предпринимать, чтобы увеличить посещаемость матчей
Футбольный эксперт Максим Деменко поделился мнением о низкой посещаемости матчей РПЛ и возможном расширении лиги.
16.03.2022 14:08
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Роналду отправился вслед за Месси – эпоха двух великих завершилась
Роналду отправился вслед за Месси – эпоха двух великих завершилась
«Манчестер Юнайтед» вслед за «ПСЖ» бесславно вылетел из Лиги чемпионов. Криштиану Роналду, как и ранее его гениальный визави Лионель Месси, ничем не помогли своим командам в самых важных матчах сезона.
16.03.2022 12:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дальше без Роналду и Рангника. «Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов
Дальше без Роналду и Рангника. «Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на «Олд Траффорд» победил «Манчестер Юнайтед» - 1:0 и вышел в четвертьфинал.
16.03.2022 01:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Дмитрий Селюк: Роналду с Рангником не одолеют Симеоне
Дмитрий Селюк: Роналду с Рангником не одолеют Симеоне
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что по итогам сегодняшнего противостояния в Лиге чемпионов на «Олд Траффорд» между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» дальше пройдет мадридская команда.
15.03.2022 19:41
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Надо выкинуть его отовсюду». Дзюба во второй раз отказался от вызова Карпина в сборную
«Надо выкинуть его отовсюду». Дзюба во второй раз отказался от вызова Карпина в сборную
Нападающий «Зенита» по-прежнему хочет выступать за сборную России, но сам позвонил Карпину, чтобы пропустить мартовский сбор и провести больше времени с семьей.
15.03.2022 16:09
Футбол
автор: Артем Зибрак
Артем Ребров: С Ваноли мы должны думать одинаково, чтобы я передавал его мысли игрокам
Артем Ребров: С Ваноли мы должны думать одинаково, чтобы я передавал его мысли игрокам
Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал об атмосфере в команде, взаимодействиях с Паоло Ваноли, а также о конкуренции в «Спартаке».
15.03.2022 10:27
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Роналду разбушевался в АПЛ, Симеоне крушит всех в Примере. Что ждать от матча «МЮ» – «Атлетико»
Роналду разбушевался в АПЛ, Симеоне крушит всех в Примере. Что ждать от матча «МЮ» – «Атлетико»
Во вторник 15 марта «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет на своем поле «Атлетико» (23:00).
14.03.2022 22:51
Футбол
автор: Сергей Иванов
Ай да Карпин! Тренер сборной вернулся, Лисакович удалился, «Ростов» победил в Казани
Ай да Карпин! Тренер сборной вернулся, Лисакович удалился, «Ростов» победил в Казани
В первом после возвращения Карпина матче «Ростов» одолел в Казани «Рубин» (2:1), прервав пятиматчевую серию без побед. Лисакович был удален на 19-й минуте.
14.03.2022 21:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дарья Карпина: В сборной и Ростове у Карпина одинаковый заработок
Дарья Карпина: В сборной и Ростове у Карпина одинаковый заработок
Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина в интервью YouTube-каналу «Без воды» рассказала об отношениях ее мужа и Артема Дзюбы, а также об отношении Карпина к правильному питанию игроков.
14.03.2022 15:32
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Ротенберг легко уберет «Спартак», «Динамо» не хватит сил на ЦСКА. Западный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Западе.
«Авангард» не выстоит перед атакой «Магнитки», «Салават» без финнов уступит «Трактору». Восточный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Востоке.
«Продолжай забивать дальше!» — сказал Яромир. Как Овечкин стал самым метким европейцем в истории НХЛ
Александр Овечкин забил 767-й гол в чемпионатах НХЛ и стал третьим в истории снайпером лиги после Уэйна Гретцки и Горди Хоу.
В «Формуле-1» наступает новая эра — и дело не в отстранении России и русских. Расклад на чемпионат-2022
18 марта в Бахрейне стартует первый в сезоне Гран-при королевских гонок класса «Формула-1». «Плеймейкер» оценивает шансы команд и пилотов.
Роналду решил не отставать от Месси. Как «Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в составе на своем поле уступил «Атлетико» (0:1) и вылетел из самого престижного еврокубка.
Предательство, обида или паскудство? Как воспринимать новый отказ Дзюбы от сборной
Сбор национальной команды в 20-х числах марта под руководством Валерия Карпина пройдет без нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Дзюба продолжает искать отмазки, чтобы не играть у Карпина». Масалитин — о составе сборной России
Чемпион СССР 1991 года Валерий Масалитин прокомментировал «Плеймейкеру» заявку, которую обнародовал Валерий Карпин для проведения тренировочного сбора.
Тяжела ты, шапка Мономаха. Как Медведев пробыл первой ракеткой мира всего три недели
На турнире в США Даниил Медведев потерпел неожиданное поражение от француза Гаэля Монфиса. Из-за этого российский теннисист 21 марта потеряет звание первой ракетки мира, которое вновь перейдет к сербу Новаку Джоковичу.
«Уверен, Запад следит за соревнованиями русских и белорусов». Кузьмин — о новых реалиях биатлона
Известный в прошлом биатлонист и лыжник Александр Кузьмин поделился с «Плеймейкером» мнением о развитии одного из самых популярных в России видов спорта в условиях изоляции.
Англия смогла — чем мы хуже? Как наш футбол может опуститься до уровня Лихтенштейна, чтобы воскреснуть
Отстранение российских клубов от европейских турниров даже на пару лет отбросит наш чемпионат в середину таблицы коэффициентов УЕФА. А если бан продлится дольше, мы окажемся на дне.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика