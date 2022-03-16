Дмитрий Селюк: Роналду по InStat Index вчера был худшим, даже у Маты такой же показатель

- Дмитрий, ваш прогноз сбылся.

- Как я и говорил перед матчем, «Атлетико» прошел дальше, а Роналду и Рангник закончили свой путь в Лиге чемпионов.

- Больше всего внимание игре Роналду. Великие именно в таких матчах должны спасать, а он сыграл совсем бездарно.

- Чтоб не быть голословным, призовем на помощь статистику, сухие цифры. Для этого открываем InStat Index…

- Можете для начала пояснить для наших читателей, что это такое?

- InStat Index учитывает все технико-тактические действия игрока за матч, и выставляет ему оценку. Это очень объективный показатель, против него трудно возражать.

Итак, Роналду – 38 передач (89% точных), поучаствовал в одном отборе, 6 дриблингов (три из них неудачных), 15 единоборств (46% выиграл), одна подача в штрафную, так называемый крос, (неудачная), нанес всего один удар по воротам. InStat Index поставил ему за этот матч 242 балла.

Меньше него получили Погба и Кавани, но они играли мало. А у Маты, который сыграл 11 минут, тоже 242 балла!

Если не учитываем Погба и Кавани, то из игроков обеих команд у Роналду самая низкая оценка от InStat Index. Опять же, наравне с Матой, сыгравшим всего 11 минут.

- Да, красноречиво, против цифр не попрешь.

- Итожим – Симеоне дал мастер-класс Рангнику, как нужно выигрывать такие важные матчи. Он в этом профессор.

- Если вернуться к Роналду, можно говорить о закате его карьеры?

- К сожалению, да. И это относится не только к Роналду, но и к Месси. Можно говорить, что два этих великих футболиста на сегодня являются гирями на ногах своих команд и тянут эти команды ко дну. Их великая эпоха закончилась.

Криштиану всего один раз ударил по воротам в самом важном для «Манчестере» матче сезона. У него все чаще взлеты, или скажем, хорошие матчи, чередуются с провальными. А все привыкли, что уже много лет Роналду показывает только стабильную игру.

- Роналду уже дал задание своему агенту Мендешу подыскать ему новую команду. Кто его возьмет в 37 лет, с, по-прежнему, огромными финансовыми и личными амбициями?

- Его возьмет какой-то клуб, у которого богатые хозяева. И дело не в его зарплате, она с приходом Роналду отбивается быстро на рекламе и продаже атрибутики. Приход такого игрока как Роналду, пусть даже в его нынешнем состоянии, это огромная реклама клубу и всему чемпионату.

ФАКТЫ

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле мадридскому «Атлетико» в 1/8 финала ответного матча Лиги чемпионов 0:1. Гол на 41-й минуте забил Ренан Лоди. Первая игра в Мадриде завершилась вничью 1:1.