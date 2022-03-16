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Удастся ли девушке из Казани и российскому суду заставить Азмуна признать отцовство?

Приморский суд в Санкт-Петербурге обязал нападающего немецкого «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна явиться в Санкт-Петербург для проведения генетической экспертизы для установления отцовства.
Удастся ли девушке из Казани и российскому суду заставить Азмуна признать отцовство?
16 марта 2022 15:47
автор: Юрий Волохов
автор фото: Jörg Schüler / Bayer 04 Leverkusen

Сегодня прошло уже второе заседание Приморского суда в Санкт-Петербурге по делу о признании отцовства Азмуном дочери девушки из Казани Алии.

«Состоялось судебное заседание. Мы поддерживали ранее заявленное ходатайство об экспертизе, которое было удовлетворено – по делу назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление отцовства. Экспертиза пройдет в Санкт-Петербурге, футболист обязан приехать, несмотря на возникшие трудности с прямыми рейсами из Германии в Россию. Сейчас ждем, когда вступит в силу определение на назначение экспертизы, и если не поступит никаких жалоб со стороны ответчика, то дело отправится в экспертное учреждение, откуда поступит вызов на конкретную дату», – цитирует адвоката Алии Андрея Дмитриева «Петербургский дневник».

Первое заседание по делу об установлении отцовства и взыскании алиментов с тогда еще нападающего «Зенита» Сердара Азмуна прошло 8 декабря прошлого года.

В Приморский суд заявление подала жительница Казани по имени Алия, которая уверяет, что у нее были продолжительные отношения с Азмуном. Они завязались в 2018 году, когда иранец играл в «Рубине». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года у девушки родился ребенок.

Алия уверяет, что Сердар знал о ее беременности, поскольку они продолжали общаться после его переезда в Санкт-Петербург. Девушка просила предоставить ей документы возможного отца о доходах, чтобы взыскать с него алименты. Но Азмун никаких документов не предоставил, затем стал присылать ей по 12 тысяч рублей в месяц.

Такая сумма Алию обидела, и она решила обратиться в суд не только по делу об установлении отцовства, но и взыскании алиментов с футболиста.

Теперь суд обяжет Азмуна приехать на экспертизу в Санкт-Петербург. И в этой ситуации все зависит от самого футболиста. Он может оттягивать приезд, ссылаться на занятость в клубе (чемпионат Германии продолжается), и также на трудности с приездом в Россию. И пока трудно представить, как российский суд может принудить иностранного гражданина приехать в Россию в нынешних условиях.

источник: «Советский спорт»
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