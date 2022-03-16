Артур Григорьянц: Штраф Ваноли отменен из-за ошибочной информации о его опоздании на флеш-интервью

ОТМЕНА ШТРАФА ВАНОЛИ

- КДК рассмотрел обращение «Спартака» по поводу решения прошлого заседания в отношении главного тренера Паоло Ваноли. В рапорте делегата было указано, что после матча с «Динамо» Ваноли на 25 минут опоздал на послематчевое флеш-интервью. Мы получили письмо от «Спартака» с просьбой рассмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. «Спартак» приложил письмо от основного вещателя, в котором было указано, что по вине сотрудника ООО «НСТ» в протоколе матча была зафиксирована ошибочная информация об опоздании главного тренера «Спартака» на послематчевое флеш-интервью. «Матч ТВ» обратился в Лигу и попросил аннулировать штраф Ваноли. «Спартак» с такой же просьбой обратился в КДК. Он попросил в соответствии со статьей 64 дисциплинарного регламента и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами отменить решение КДК в части штрафа главного тренера «Спартака» Ваноли, который были применен в соответствии с ч. 1 ст. 11. Штраф мы отменили.

ПО МАТЧУ «РУБИН» - «РОСТОВ»

- После матча «Рубин» - «Ростов» в подтрибунном помещении человек в футбольной атрибутике «Рубина» нецензурно оскорблял помощника главного арбитра. Кто это был, установить не удалось. На заседании КДК присутствовал руководитель по безопасности «Рубина». Ранее мы запрашивали видеозапись с камеры наблюдения в подтрибунном помещении. Но на сегодняшний день эта запись не была готова, поэтому мы снова попросили «Рубин» представить в КДК эту видеозапись, а также представить письменное объяснение с идентификацией лица, которое совершило данное дисциплинарное нарушение. К этому вопросу мы вернемся на следующем заседании.

ШТРАФЫ «РУБИНА»

- У Леонида Слуцкого были выходы за пределы технической зоны. За это нарушение «Рубин» оштрафован на 20 тысяч рублей, а Слуцкий - на 30 тысяч рублей. Кроме того, за бросание зрителями предметов на поле «Рубин» оштрафован на 50 тысяч рублей. В рапорте делегата указано, что на поле была брошена бутылка с жидкостью внутри, когда судейская бригада уходила с поля. Бутылка ни в кого не попала.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЛИСАКОВИЧА

- Мы рассмотрели удаление игрока «Рубина» Виталия Лисаковича в матче с «Ростовом». Лисакович принял участие в заседании, и объяснил свои действия. Мы посмотрели видеозапись и выслушали Лисаковича. В результате ему вынесено наказание – дисквалификация на два матча чемпионата России»

ШТРАФ «СПАРТАКА»

За скандирование оскорбительных выражений зрителями, «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Кроме того, мы запретили допуск зрителей на трибуны D122 и D123 на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона. Помимо этого, главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

ПРОЧИЕ ШТРАФЫ

- «Арсенал» за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафован на 30 тысяч рублей.

За то же самое «Локомотив» оштрафован на 70 тысяч рублей. Кроме того, «Локомотиву» запрещен допуск зрителей на секторы 2,3,4 нижнего яруса южной трибуны на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона.

«Ахмат» был оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

«Химки» получили шесть предупреждений за неподобающее поведение команды и в итоге им выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.