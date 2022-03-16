ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Артур Григорьянц: Штраф Ваноли отменен из-за ошибочной информации о его опоздании на флеш-интервью

Глава КДК РФС Артур Григорянц после заседания комитета рассказал о вынесенных решениях.
Артур Григорьянц: Штраф Ваноли отменен из-за ошибочной информации о его опоздании на флеш-интервью
16 марта 2022 16:25
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

ОТМЕНА ШТРАФА ВАНОЛИ

- КДК рассмотрел обращение «Спартака» по поводу решения прошлого заседания в отношении главного тренера Паоло Ваноли. В рапорте делегата было указано, что после матча с «Динамо» Ваноли на 25 минут опоздал на послематчевое флеш-интервью. Мы получили письмо от «Спартака» с просьбой рассмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. «Спартак» приложил письмо от основного вещателя, в котором было указано, что по вине сотрудника ООО «НСТ» в протоколе матча была зафиксирована ошибочная информация об опоздании главного тренера «Спартака» на послематчевое флеш-интервью. «Матч ТВ» обратился в Лигу и попросил аннулировать штраф Ваноли. «Спартак» с такой же просьбой обратился в КДК. Он попросил в соответствии со статьей 64 дисциплинарного регламента и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами отменить решение КДК в части штрафа главного тренера «Спартака» Ваноли, который были применен в соответствии с ч. 1 ст. 11. Штраф мы отменили.

ПО МАТЧУ «РУБИН» - «РОСТОВ»

- После матча «Рубин» - «Ростов» в подтрибунном помещении человек в футбольной атрибутике «Рубина» нецензурно оскорблял помощника главного арбитра. Кто это был, установить не удалось. На заседании КДК присутствовал руководитель по безопасности «Рубина». Ранее мы запрашивали видеозапись с камеры наблюдения в подтрибунном помещении. Но на сегодняшний день эта запись не была готова, поэтому мы снова попросили «Рубин» представить в КДК эту видеозапись, а также представить письменное объяснение с идентификацией лица, которое совершило данное дисциплинарное нарушение. К этому вопросу мы вернемся на следующем заседании.

ШТРАФЫ «РУБИНА»

- У Леонида Слуцкого были выходы за пределы технической зоны. За это нарушение «Рубин» оштрафован на 20 тысяч рублей, а Слуцкий - на 30 тысяч рублей. Кроме того, за бросание зрителями предметов на поле «Рубин» оштрафован на 50 тысяч рублей. В рапорте делегата указано, что на поле была брошена бутылка с жидкостью внутри, когда судейская бригада уходила с поля. Бутылка ни в кого не попала.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЛИСАКОВИЧА

- Мы рассмотрели удаление игрока «Рубина» Виталия Лисаковича в матче с «Ростовом». Лисакович принял участие в заседании, и объяснил свои действия. Мы посмотрели видеозапись и выслушали Лисаковича. В результате ему вынесено наказание – дисквалификация на два матча чемпионата России»

ШТРАФ «СПАРТАКА»

За скандирование оскорбительных выражений зрителями, «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Кроме того, мы запретили допуск зрителей на трибуны D122 и D123 на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона. Помимо этого, главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

ПРОЧИЕ ШТРАФЫ

- «Арсенал» за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафован на 30 тысяч рублей.

За то же самое «Локомотив» оштрафован на 70 тысяч рублей. Кроме того, «Локомотиву» запрещен допуск зрителей на секторы 2,3,4 нижнего яруса южной трибуны на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона.

«Ахмат» был оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

«Химки» получили шесть предупреждений за неподобающее поведение команды и в итоге им выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Артур Григорьянц: Штраф Ваноли отменен из-за ошибочной информации о его опоздании на флеш-интервью
Артур Григорьянц: Штраф Ваноли отменен из-за ошибочной информации о его опоздании на флеш-интервью
Глава КДК РФС Артур Григорянц после заседания комитета рассказал о вынесенных решениях.
16.03.2022 16:25
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Удастся ли девушке из Казани и российскому суду заставить Азмуна признать отцовство?
Удастся ли девушке из Казани и российскому суду заставить Азмуна признать отцовство?
Приморский суд в Санкт-Петербурге обязал нападающего немецкого «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна явиться в Санкт-Петербург для проведения генетической экспертизы для установления отцовства.
16.03.2022 15:47
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Роналду по InStat Index вчера был худшим, даже у Маты такой же показатель
Дмитрий Селюк: Роналду по InStat Index вчера был худшим, даже у Маты такой же показатель
Футбольный агент Дмитрий Селюк разложил по цифрам игру Криштиану Роналду во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико» (0:1).
16.03.2022 14:16
Футбол
автор: Юрий Волохов
Максим Деменко: РПЛ надо что-то предпринимать, чтобы увеличить посещаемость матчей
Максим Деменко: РПЛ надо что-то предпринимать, чтобы увеличить посещаемость матчей
Футбольный эксперт Максим Деменко поделился мнением о низкой посещаемости матчей РПЛ и возможном расширении лиги.
16.03.2022 14:08
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Роналду отправился вслед за Месси – эпоха двух великих завершилась
Роналду отправился вслед за Месси – эпоха двух великих завершилась
«Манчестер Юнайтед» вслед за «ПСЖ» бесславно вылетел из Лиги чемпионов. Криштиану Роналду, как и ранее его гениальный визави Лионель Месси, ничем не помогли своим командам в самых важных матчах сезона.
16.03.2022 12:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дальше без Роналду и Рангника. «Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов
Дальше без Роналду и Рангника. «Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на «Олд Траффорд» победил «Манчестер Юнайтед» - 1:0 и вышел в четвертьфинал.
16.03.2022 01:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Дмитрий Селюк: Роналду с Рангником не одолеют Симеоне
Дмитрий Селюк: Роналду с Рангником не одолеют Симеоне
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что по итогам сегодняшнего противостояния в Лиге чемпионов на «Олд Траффорд» между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» дальше пройдет мадридская команда.
15.03.2022 19:41
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Надо выкинуть его отовсюду». Дзюба во второй раз отказался от вызова Карпина в сборную
«Надо выкинуть его отовсюду». Дзюба во второй раз отказался от вызова Карпина в сборную
Нападающий «Зенита» по-прежнему хочет выступать за сборную России, но сам позвонил Карпину, чтобы пропустить мартовский сбор и провести больше времени с семьей.
15.03.2022 16:09
Футбол
автор: Артем Зибрак
Артем Ребров: С Ваноли мы должны думать одинаково, чтобы я передавал его мысли игрокам
Артем Ребров: С Ваноли мы должны думать одинаково, чтобы я передавал его мысли игрокам
Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал об атмосфере в команде, взаимодействиях с Паоло Ваноли, а также о конкуренции в «Спартаке».
15.03.2022 10:27
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Роналду разбушевался в АПЛ, Симеоне крушит всех в Примере. Что ждать от матча «МЮ» – «Атлетико»
Роналду разбушевался в АПЛ, Симеоне крушит всех в Примере. Что ждать от матча «МЮ» – «Атлетико»
Во вторник 15 марта «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет на своем поле «Атлетико» (23:00).
14.03.2022 22:51
Футбол
автор: Сергей Иванов
Ротенберг легко уберет «Спартак», «Динамо» не хватит сил на ЦСКА. Западный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Западе.
«Авангард» не выстоит перед атакой «Магнитки», «Салават» без финнов уступит «Трактору». Восточный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Востоке.
«Продолжай забивать дальше!» — сказал Яромир. Как Овечкин стал самым метким европейцем в истории НХЛ
Александр Овечкин забил 767-й гол в чемпионатах НХЛ и стал третьим в истории снайпером лиги после Уэйна Гретцки и Горди Хоу.
В «Формуле-1» наступает новая эра — и дело не в отстранении России и русских. Расклад на чемпионат-2022
18 марта в Бахрейне стартует первый в сезоне Гран-при королевских гонок класса «Формула-1». «Плеймейкер» оценивает шансы команд и пилотов.
Роналду решил не отставать от Месси. Как «Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в составе на своем поле уступил «Атлетико» (0:1) и вылетел из самого престижного еврокубка.
Предательство, обида или паскудство? Как воспринимать новый отказ Дзюбы от сборной
Сбор национальной команды в 20-х числах марта под руководством Валерия Карпина пройдет без нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Дзюба продолжает искать отмазки, чтобы не играть у Карпина». Масалитин — о составе сборной России
Чемпион СССР 1991 года Валерий Масалитин прокомментировал «Плеймейкеру» заявку, которую обнародовал Валерий Карпин для проведения тренировочного сбора.
Тяжела ты, шапка Мономаха. Как Медведев пробыл первой ракеткой мира всего три недели
На турнире в США Даниил Медведев потерпел неожиданное поражение от француза Гаэля Монфиса. Из-за этого российский теннисист 21 марта потеряет звание первой ракетки мира, которое вновь перейдет к сербу Новаку Джоковичу.
«Уверен, Запад следит за соревнованиями русских и белорусов». Кузьмин — о новых реалиях биатлона
Известный в прошлом биатлонист и лыжник Александр Кузьмин поделился с «Плеймейкером» мнением о развитии одного из самых популярных в России видов спорта в условиях изоляции.
Англия смогла — чем мы хуже? Как наш футбол может опуститься до уровня Лихтенштейна, чтобы воскреснуть
Отстранение российских клубов от европейских турниров даже на пару лет отбросит наш чемпионат в середину таблицы коэффициентов УЕФА. А если бан продлится дольше, мы окажемся на дне.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика