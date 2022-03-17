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Дефутболизация населения. Окно возможностей для отказа от нелепой идеи с fan-ID открылось

Главный редактор «Советского спорта» настаивает, что именно сейчас наступает идеальное время, чтобы отменить на корню (или хотя бы всерьёз подкорректировать) идею массовой «паспортизации» болельщиков.
Дефутболизация населения. Окно возможностей для отказа от нелепой идеи с fan-ID открылось
17 марта 2022 08:32
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Краснодар"

Из-за различных событий, которые являются фейковыми и о которых мы не будем говорить в спортивной газете, бойкот болельщиками матчей возобновившегося чемпионата РФ по футболу оказался не таким заметным действием. Резонансным бойкот стал, но весь этот резонанс случился, скорее, в январе-феврале – когда шли обсуждения, как отреагировать на нелепую идею с введением пресловутого «паспорта болельщика».

Возобновился на излете февраля турнир – многим хотелось отвлечься от невесёлых мыслей и посмотреть по ТВ красивую картинку про футбол. Но это оказалось невозможным. Некачественные газоны, низкий уровень судейства, обилие невысокого качества игры с преобладанием технического брака. А главное – ветер гуляет на трибунах. Там – пусто. Нет болельщика.

Похоже, что российской ГосДуме пора что-то придумывать – искать вариант, как бы половчее да побойчее останавливать введение в действие этой системы fan-ID.

Возвращение болельщиков на стадионах даже те же телевизионные пропагандисты могли бы подать в правильном, патриотичном ключе. В конце концов, сборной у нас больше нет, международных матчей нет- вот на матчи внутреннего первенства и надо придумывать, как и кем заполнить трибуны, а с ними – и телекартинку.

Болельщика надо сейчас баловать и поощрять. Хотя бы для того, чтобы не отвлекался. Иначе придется всерьез обсуждать нашумевшую информацию от блогера Ивана Карпова о том, чем на самом деле заняты сейчас болельщики иных московских клубов. Никаких цитат и утверждений здесь приводить не будем, чтобы не нарушать закон. Но всё это тем не менее не снимает главного вопроса – может, с пресловутым fan-ID все-таки стоило бы повременить? Окно возможностей для этого сейчас точно открылось.

источник: «Советский спорт»
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