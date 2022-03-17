Дефутболизация населения. Окно возможностей для отказа от нелепой идеи с fan-ID открылось

Из-за различных событий, которые являются фейковыми и о которых мы не будем говорить в спортивной газете, бойкот болельщиками матчей возобновившегося чемпионата РФ по футболу оказался не таким заметным действием. Резонансным бойкот стал, но весь этот резонанс случился, скорее, в январе-феврале – когда шли обсуждения, как отреагировать на нелепую идею с введением пресловутого «паспорта болельщика».

Возобновился на излете февраля турнир – многим хотелось отвлечься от невесёлых мыслей и посмотреть по ТВ красивую картинку про футбол. Но это оказалось невозможным. Некачественные газоны, низкий уровень судейства, обилие невысокого качества игры с преобладанием технического брака. А главное – ветер гуляет на трибунах. Там – пусто. Нет болельщика.

Похоже, что российской ГосДуме пора что-то придумывать – искать вариант, как бы половчее да побойчее останавливать введение в действие этой системы fan-ID.

Возвращение болельщиков на стадионах даже те же телевизионные пропагандисты могли бы подать в правильном, патриотичном ключе. В конце концов, сборной у нас больше нет, международных матчей нет- вот на матчи внутреннего первенства и надо придумывать, как и кем заполнить трибуны, а с ними – и телекартинку.

Болельщика надо сейчас баловать и поощрять. Хотя бы для того, чтобы не отвлекался. Иначе придется всерьез обсуждать нашумевшую информацию от блогера Ивана Карпова о том, чем на самом деле заняты сейчас болельщики иных московских клубов. Никаких цитат и утверждений здесь приводить не будем, чтобы не нарушать закон. Но всё это тем не менее не снимает главного вопроса – может, с пресловутым fan-ID все-таки стоило бы повременить? Окно возможностей для этого сейчас точно открылось.