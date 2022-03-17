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«Ювентус Юнайтед» - итальянский суперклуб вслед за английским с треском вылетел из Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» повторил путь судьбу топ-клуба из Манчестера и уже на стадии 1/8 финала покинул Лигу чемпионов. А непреодолимой преградой для «старой синьоры» стал скромный по бюджету и подбору игроков «Вильярреал».
«Ювентус Юнайтед» - итальянский суперклуб вслед за английским с треском вылетел из Лиги чемпионов
17 марта 2022 11:35
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Ювентус"

Гранды покидают Лигу чемпионов – «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус». Но если Париж проиграл тоже гранду – «Реалу», просто к качеству игры парижан и его дорогущих звезд было много вопросов. «МЮ» уступил близкому к приставке «супер» клубу из Мадрида, то «Ювентус» уступил дорогу далеко не топу.

Да, «Вильярреал» является действующим победителем Лиги Европы. Но, положа руку на сердце, это не гранд и не топ. А просто очень крепкая, дисциплинированная, колючая команда, которую возглавляет прекрасный «тренеришка» Унаи Эмери. Он каждый сезон доказывает, что является топовым специалистом. Четыре победы в Лиге Европы - три с «Севильей», одна с «Вильярреалом» - это ли не достижение?! А еще был выход в финал этого еврокубка с «Арсеналом».

И вот поздно ночью по московскому времени на «Альянс стадиум» в Турине Эмери выбил из турнира клуб великой историей, град и грандов, правда, переживающий не лучший свой период.

Откровенно, никто не считал «Ювентус» фаворитом Лиги чемпионов. Команду лихорадит третий сезон. Я, прежде всего, имею в виду игру. Началось это еще при Роналду (привет Манчестеру!) и продолжается до сих пор.

«Юве» играет очень натужно, моменты даются с большим трудом. А когда нет Дибалы, главной жемчужины «Юве», атакующий потенциал заметно скуднеет. Вот и вчера Дибала вышел только на 78-й минуте – травмы весь сезон мучают аргентинца.

К этому времени хозяева «горели» 0:1. В последнюю десятиминутку это уже был агонизирующий «Юве». От чрезмерного желания забить, в игре туринцев воцарился полный хаос. Отсюда частые потери мяча. И ни одного сколь-нибудь опасного момента у ворот соперника в концовке матча. А испанцы вскоре забили второй, а в уже добавленное время поймали «старую синьору» на контратаке. И забили с игры, но польский арбитр свистнул на мгновение раньше, зафиксировав игру рукой в своей штрафной у Де Лигта. Голландец самоотверженно бросился под удар, и мяч угодил ему в руку. Другой голландец Арно Греневельд пенальти очень уверенно реализовал.

Еще раз, никто не считал «Юве» фаворитом не только этой Лиги, но в противостоянии с «Вильярреалом» тоже. Но никто не думал, что это будет, видимо, самое разгромное домашнее поражение клуба с великой историей – 0:3!

Хотя из хода матча такой результат никак не вытекал. Гости почти не шли вперед, сушили игру, иногда огрызались, но не очень опасно. Войцех Щенсный был весь матч вне игры. Казалось, либо «Юве» все-таки один забьет и вымучает победу, либо будет дополнительное время, а затем серия пенальти.

Все изменилось на 78-й минуте: одна из редких атак желтых завершилась назначением 11-метрового. Причем польский арбитр Шимон Марчиняк принял решение только после личного просмотра ВАРа. А через 7 минут еще одна быстрая атака гостей завершилась угловым – Щенсный и Данило не разобрались в эпизоде, и бразилец выбил мяч почти из рук своего голкипера на угловой.

Подача, скидка головой. И совершенно одинокий на линии вратарской Пау Торрес переправил мяч в сетку. А дальше вы знаете.

«Юве» не только выбыл из самого главного турнира, но и лишился солидной части премиальных. А учитывая нынешнее финансовое положение клуба, это даже бОльшая потеря, чем просто удар по престижу.

источник: «Советский спорт»
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«Ювентус Юнайтед» - итальянский суперклуб вслед за английским с треском вылетел из Лиги чемпионов
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