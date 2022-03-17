Дмитрий Селюк: Это для России Эмери «тренеришка», а для Европы он классный специалист

- Это в России Эмери считают «тренеришкой», а для Европы он классный специалист, что доказывает все последние годы, - говорит Дмитрий Селюк. – Четыре Лиги Европы человек выиграл, это выдающееся достижение.

- И выиграл-то с командами, которые грандами назвать никак нельзя. С «Севильей» и «Вильярреалом», а еще с «Арсеналом» до финала доходил.

- Да, к тому же Эмери умеет играть именно кубковые матчи. О чем как раз победы в Лиге Европы и свидетельствуют.

«Ювентус» сдал позиции, играет в нынешнем сезоне очень невнятно, поэтому такой исход (3:0 в пользу «Вильярреала». – Прим. ред.) был ожидаемым. Эпоха «Ювентуса» ушла, как и эпоха Роналду. Продолжается эпоха Эмери - команды он меняет, а результаты все равно высокие.

- Вильярреал ведь небольшой город. Эмери уже столько денег в Лиге чемпионов заработал, что можно каждому жителю города купить по машине.

- Город небольшой, неподалеку от Валенсии, и до Барселоны, кстати, недалеко. Я оценил вашу шутку, но жителям, конечно, машины покупать никто не будет, для такого клуба это действительно очень большие деньги.

- Про игру пару слов. В начале матча «Ювентус» еще два момента создал, а потом – как отрезало. В атаке вообще ничего не получалось Состав-то по именам очень приличный. Почему игры нет

- Вообще, я не очень люблю итальянский футбол, он скучный, я во время просмотра засыпаю. Но надо отдать должное, в Италии очень много времени уделяют тактике. Футболисты хорошо обучены тактически.

А что касается матча, думаю, была некоторая недооценка соперника со стороны «Ювентуса». Там -1:1, а здесь как-нибудь прибьем. Но не тут-то было.

Следовало внимательнее присмотреться к матчу в Манчестере. И увидеть, что сделали испанцы с «МЮ». И спроецировать эту игру на свою с «Вильярреалом». Видимо, не щелкнуло что-то у игроков «Ювентуса».

- Не думаю, что футболисты «Юве» вышли с шапкозакидательским настроением, но где-то подспудно у них что-то такое в голове сидело.

- Безусловно, не «Атлетико», и не «Реал» приехал. Как-нибудь дожмем. А вон, как получилось.

- Разгром дома, и далеко не от гранда. Это поражение останется в истории великого клуба, как одно из самых унизительных.

- Видимо, так и будет.

НАША СПРАВКА

«Ювентус» проиграл дома со счетом 0:3 «Вильярреалу» ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, и третий раз подряд вылетел из самого престижного клубного турнира именно на этом этапе.