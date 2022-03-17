Месси остается в «ПСЖ». Эпоха аргентинца во Франции продолжается

Как сообщает RMK Sport, аргентинец хочет остаться в столичной команде на следующий сезон и продолжить путь за победой в главном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов. Но уже не в этом году. Парижане уступили мадридскому «Реалу» в 1/8 финала (0:1, 1:3) и вылетели из розыгрыша. Форвард был огорчен последними результатами и сейчас адекватно реагирует на освистывание и критику фанатов в свой адрес.

После поражения от «Реала» болельщики нарисовали граффити с прозрачным смыслом: Месси надо уйти из «ПСЖ». Ходили слухи, что после такого демарша фанатов Лео отправится в Барселону, однако неодобрение поклонников его никак не смутило.

34-летний футболист убежден, что он в силах показать свою лучшую игру в скором времени. Игрок отлично себя чувствует в Париже, прошел адаптацию и восстановился от травм.

По сообщениям СМИ, отец спортсмена пытался несколько раз дозвониться до каталонского клуба с целью обсудить возможность для сына вернуться в Испанию. Сам же Месси не контактировал с «Барсой».

В прошлом сезоне Лионель забил 30 голов и отметился девятью передачами в 36 встречах за «сине-гранатовых». В межсезонье игрок подписал контракт с парижским клубом в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 26 матчах, где отличился 7 раз и отдал 11 результативных передач.