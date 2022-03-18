Евгений Ловчев: Кто такой Рангник для Роналду? «МЮ» нужен авторитетный тренер

- Это не Роналду не подходит этой кампании, а они не подходят Роналду, – считает Ловчев. – Криштиану максимально полезен команде, где выстроена игра. Тогда на него играют, а он продолжает забивать.

Идут разговоры, что Роналду уже не тот. Я видел несколько матчей «Манчестера» в этом сезоне, в том числе, когда Роналду не было, ну, нет у команды игры.

- Но есть факт – с приходом португальца команда разделилась, появилось много обиженных и недовольных. Португалоязычные и примкнувший к ним Кавани всячески приветствуют приход Роналду. Многие другие восприняли этот трансфер негативно.

- У меня вопрос: кто все эти люди, кто выступает против него? Он – Роналду, а кто они?! Проблемы «МЮ» не в Роналду, а в тренере. Был бы Фергюсон, никаких бы склок, никакого раздрая не было бы. Главным был бы Фергюсон, а не футболист, даже такой великий, как Роналду. Все бы он успокоил, игру настроил. А там какой-то Рангник. Ну, кто такой Рангник для Роналду?!

Все нынешние проблемы «Юнайтед» в тренере. Он не авторитетный. А в такой команде нужен авторитетный специалист.

- Согласен, был бы на месте Рангника, к примеру, Зидан, ну, кто Зидану будет возражать?

- Конечно, Зидан сам был великим игроком, а затем стал большим тренером.

- Я даже больше скажу, был бы на месте Рангника Юрий Гаврилов…

- Нет, Юру Гаврилова там никто не знает, - смеется Ловчев. – Они и меня не знают, потому что «Матч ТВ» не смотрят. А Юру не знают – потому что в Кунцеве не жили.

- Минута юмора закончена, вернемся к нашей главной теме. Фанаты «МЮ» тоже очень недовольны Роналду. В последнее время он даже на тренировки с охраной ездит.

- Тут понятная реакция – команду сильно лихорадит, вернулся после многих лет человек, который, по сути, в «МЮ» свою яркую карьеру начинал. Игрок великий, от него ждали чуда. А чуда пока не получается. Хотя недавно в матче с топовым соперником «Тоттенхэмом» три гола забил.

Ну, конечно, Роналду уже не показывает такой яркой игры. Вот и в важном матче с «Атлетико» совсем ничем не помог. Но, все же, в свои 37 еще исправно забивает.