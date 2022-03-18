Дмитрий Селюк: Давно симпатизирую «Челси», а в нынешней ситуации особенно - «Челси» пройдет «Реал»

- Начнем с самых интересных пар: «Челси» - «Реал» и «Манчестер Сити» - «Атлетико». Когда такие команды встречаются, прогнозы давать тяжело, но, все же, попробуйте.

- Я бы обратил внимание на дату проведения первых матчей – 5-6 апреля, это сразу после игр сборных, - говорит Дмитрий Селюк. – Футболисты вернутся в свои клубы, потом туры национальных чемпионатов, а затем сразу Лига чемпионов. Сложный график. Это ремарка.

Теперь о паре «Манчестер Сити» - «Атлетико». Команда Симеоне играет в такой футбол, который не очень комфортен для «Сити». Вдобавок, Симеоне очень хорошо знает Гвардиолу, его стиль. Он может засушить игру, и вряд ли мы увидим привычную голевую феерию от «Ман Сити».

Симеоне построит тактически игру очень грамотно. «Сити» увязнет в оборонительных редутах «Атлетико». Прогноз давать сложно, но можно точно сказать, что «Сити» придется тяжело.

- «Челси» - «Реал»?

- Здесь я не могу быть беспристрастным. Я много лет живу в «Барселоне», поэтому никак не могу симпатизировать «Реалу». И в то же время, я давно симпатизирую «Челси», со многими людьми в клубе давно знаком.

А в нынешней ситуации, которая сложилась вокруг лондонского клуба, особенно желаю ему побед. И все эти проблемы только еще больше сплотили команду. Думаю, «Челси» пройдет «Реал».

- «Бавария» завершит сказку «Вильярреала». Согласны?

- Все за это говорит - «Бавария» настоящая машина. Есть только один нюанс - «Вильярреалу» не за что бороться в чемпионате Испании, а возможность еще раз громко заявить о себе в Европе и заработать приличные для скромного клуба деньги, очень соблазнительна. Плюс Эмери умеет удачно играть в кубках, он четыре раза выигрывал Лигу Европы. Хотя на бумаге, конечно, «Бавария» явный фаворит.

- «Бенфика» для своего нынешнего уровня и так далеко зашла.

- «Ливерпуль» абсолютный фаворит в этой паре. Не вижу, за счет чего «Бенфика» сможет пройти команду Клоппа. Единственное, сенсации часто случаются в таких турнирах. И если и будут сенсации, то их следует ожидать в этих двух последних парах.

ФАКТЫ

Результаты жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов.

«Челси» (Англия) — «Реал» (Испания);

«Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико» (Испания);

«Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Германия);

«Бенфика» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия).

Первые матчи пройдут 5 и 6 апреля, ответные игры - 12 и 13 апреля.

Напомним, что финал турнира перенесли в Париж, а действующим чемпионом является «Челси».