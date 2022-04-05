Хвича начал в Батуми с победы. В чемпионате Грузии играет наш Хвича Кварацхелия

Наш старинный товарищ, когда-то шеф отдела футбола в одном из популярных медиа, когда-то пресс-атташе «Сатуна» Михаил Пукшанский побывал на матче и поделился с коллегами своими впечатлениями.

«Динамо» играет в столице Аджарии – Батуми. И это, по сути, новый грузинский суперклуб, который в прошлом сезоне впервые отобрал у тбилисского «Динамо» чемпионский титул.

«Теперь его амбициозный владелец Арчил Беридзе ставит задачу попадания в групповой турнир если не Лиги чемпионов, то Лиги Европы, - описывает ситуацию телеграм-канал «РабиНерв». - Общая стоимость игроков там теперь - 24 миллиона евро. Там сейчас ещё Джано (правда, как обычно, не играет, поскольку довольно серьезно перенёс ковид, но уже близок к возвращению), а после сезона должен приехать Зурико Давиташвили.

Вопрос по Хвиче целиком решал, в том числе и с «Рубином», агент Мамука Джугели. Беридзе, по его словам, даже не в курсе, как всё разрулили с Казанью и сколько она получит в случае последующей продажи Кварацхелии.

Пока же он приехал в Батуми, и на первом же матче собралась полная коробочка - 20 тысяч! Стадион, кстати, в кратчайшие сроки построили те же люди, что и «Донбасс Арену». Причём за экономные 2 тысячи долларов за место, то есть 40 миллионов за весь стадион. По словам Беридзе, приезд Хвичи добавил 30 процентов аудитории.

Хвича в Грузии - национальный герой, и ажиотаж вокруг его приезда - колоссальный. Поскольку к команде он присоединился совсем незадолго до матча, его выпустили на замену сразу после перерыва, и посмотрите, как народ его встретил!

В матче с командой из главного винного региона Грузии - Кахетии, из города Телави, прославленного в «Мимино», Квара блеснул парой проходов, однажды пробил в створ, но ничего сверхъестественного не показал, но его команда как вела к перерыву - 1:0, так же матч и закончила. И теперь вся Аджария, да и Грузия, ждёт продолжения», пишет автор.

Хвича помог своей команде выйти на первое место в чемпионате.