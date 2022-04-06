Класс немецкой машины или фарт Унаи Эмери? Ждём матч «Вильярреал» - «Бавария»

Форма команд и текущее положение

«Вильярреал».

«Желтая субмарина» по итогам прошлого сезона заняла седьмое место в Ла Лиге, и в этом сезоне ситуация вряд ли улучшится. «Вильярреалу» тяжело разрываться на два фронта, что сказывается на стабильности выступлений во внутреннем чемпионате. Команда Уная Эмери проиграла три из пяти последних матчей в Испании, что отбросило команду от зоны Лиги чемпионов аж на 12 очков. Клуб рискует пролететь мимо всех еврокубков, поэтому все силы прямо здесь и сейчас брошены на Лигу чемпионов. Испанцы сенсационно и почти без шансов оставили не у дел итальянский «Ювентус», разгромив его по сумме двух матчей со счётом 4:1.

«Бавария».

У немецкой команды из года в год всё стабильно и ожидаемо: уверенное лидерство в Бундеслиге с комфортным запасом в девять очков от второго места и не менее уверенный проход из 1/8 Лиги чемпионов, в которой был «смят» «Зальцбург» со счётом 8:2. Чуть ранее немецкая «машина» не оставила никому шансов в группе, одержав шесть побед над «Барселоной», «Бенфикой» и киевским «Динамо». Но ещё круче выглядит разница мячей - 22:3.

Составы

Ориентировочный состав «Вильярреала»: Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Тригерос, Капу, Парехо - Ло Чельсо, Жерар Морено, Данджума.

Унаи Эмери повезло - все игроки команды здоровы. Исключение лишь касается Сэмюэла Чуквуэзе, который не успел залечить свою травму. Важно, что в строй вернулся Жерар Морено, на счету которого два гола и две голевые передачи в четырёх матчах Лиги чемпионов этого сезона.

Ориентировочный состав «Баварии»: Нойер - Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес - Киммих, Горецка - Сане, Мюллер, Коман – Левандовски.

У мюнхенского клуба также нет проблем с игроками. К отсутствию Дэвиса давно привыкли, Шупо-Мотинга вряд ли можно считать потерей, а также под вопросом участие Толиссо. Одной из главных интриг данного состава является позиция центрального защитника, так как в последнее время Наггельсман наигрывает 19-летнего Танги Ньянзу, который вытесняет кого-то из пары Зюле-Упамекано. Не исключен вариант и с тремя центральными защитниками, но вряд ли это построение будет использоваться против «Вильярреала».

История личных встреч

В истории футбола данных соперников жеребьёвка сводила лишь два раза - в 2011 году. Тогда в групповом этапе Лиги чемпионов немцы два раза уверенно обыграли своих визави со счетом 3:1 и 2:0.

Итоги

«Бавария» почти наверняка заберет десятое подряд чемпионство в Бундеслиге, что развязывает руки Юлиану Нагельсману, который может сконцентрировать все силы в борьбе за ЛЧ, которая не покоряется «Баварией» с сезона-2019/20.

«Вильярреал» тоже наверняка сделает акцент на еврокубке, где отступать нет никакого смысла. Вероятнее всего, испанцы не попадут в ЛЧ на следующий сезон, поэтому задача проста: по максимуму пошуметь в текущем розыгрыше. Клуб уже «хлопнул» «Ювентус», что наверняка вселило силы в коллектив, но всё же класс «Баварии» куда выше. Остается уповать на гениальные идеи и удачу Уная Эмери, который много лет показывает, что он - идеальный тренер в плей-офф еврокубков, способный преподнести сюрпризы даже там, где от него этого мало кто ждёт.