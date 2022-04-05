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Тухель против Анчелотти. Готовимся к супербитве «Челси» - «Реал»!

В среду, 6 апреля, в 22:00 начнётся самый яркий и ожидаемый с точки зрения вывески матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». Прошлогодний победитель турнира попытается выкарабкаться в полуфинал, а мадридцы - напомнить, кто является главной доминирующей силой в ЛЧ за последнее десятилетие.
Тухель против Анчелотти. Готовимся к супербитве «Челси» - «Реал»!
05 апреля 2022 23:27
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Челси"

Форма команд и текущее положение

«Челси».

Несмотря на все проблемы и неразберихи в руководстве клуба, сама команда продолжает показывать высочайшие результаты. За последние 15 матчей в разных турнирах «синие» лишь дважды уступили соперникам: в первый раз - после серии пенальти против «Ливерпуля», а второй раз случился непосредственно перед данным четвертьфиналом, где лондонцы неожиданно и без шансов уступили скромному «Брентфорду» со счётом 1:4. Сейчас «Челси» располагается на третьей строчке АПЛ, отставая от идущего первым «Манчестер Сити» на 14 очков и опережая четвёртый «Тоттенхэм» на пять очков. При этом команда Томаса Тухеля провела на один матч меньше своих соседей по таблице.

Что касается Лиги чемпионов, то с самого начала лондонцам везёт. В группе им попались «Ювентус», «Мальмё» и «Зенит». Англичане вышли из группы со второго места, которое подразумевало более сильного оппонента в плей-офф, но им попался «Лилль», который они прошли без всяких проблем.

«Реал».

Команда Карла Анчелотти с первых туров Ла Лиги показывает и доказывает, что в этом году внутреннее чемпионство за ними. «Реал» без особых проблем удерживает «Барселону» в 12 очках позади себя (у каталонцев матч в запасе).

Мадридскому клубу с группой Лиги чемпионов повезло не меньше: «Интер», «Шахтёр» и «Шериф». Как итог - безоговорочное первое место. Зато не повезло в первом же раунде плей-офф, в котором попался «ПСЖ». «Реал» был близок к вылету, но смог собраться в нужный момент и перешагнуть в следующую стадию через Месси, Мбаппе и других звёзд французского клуба.

Составы

Ориентировочный состав «Челси»: Менди - Алонсо, Силва, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта - Канте, Жоржиньо, Ковачич, Хаверц - Вернер.

Состав «Челси» часто ротируется и очень трудно предугадать стартовый состав команды. Например, одна из интриг - это нападение. В роли наконечника может выйти как Вернер, так и Хаверц. Также нельзя забывать про Пулишича, который тоже достаточно часто используется на острие. Многое зависит от схемы, которую изберет Томас Тухель. Что касается проблем, то существенных потерь у «Челси» не наблюдается - не сыграет только Чилуэлл и под вопросом Лофтус-Чик.

Ориентировочный состав «Реала»: Куртуа - Алаба, Милитао, Менди, Карвахаль - Кроос, Модрич, Каземиро - Винисиус, Асенсио, Бензема.

У гостей состав и схема куда более читаемые, и есть лишь пара возможных вариаций, но скорее всего выйдет вышеназванный состав. Игру точно не смогут усилить Йович, Иско и Азар, но без них «Реал» обходится уже достаточно давно, и вряд ли их отсутствие кто-то заметит. Важно, что в обойму вернулся Карим Бензема, проводящий лучший сезон в своей карьере.

История личных встреч и статистика

«Челси» и мадридский «Реал» пересекаются достаточно часто, но в официальных матчах этого века таких встреч всего две - обе сыграны в прошлом году. Тогда клубы схлестнулись в полуфинале Лиги чемпионов, где по итогам двухматчевого противостояния в финал прошли «синие» с общим счётом 3:1.

Нельзя не сказать, что Томас Тухель в своей карьере ни разу не проигрывал испанским клубам: четыре победы и пять ничьих. Ситуацию для «Реала» усложняет также и то, что «сливочные» не могут одержать победу в пяти последних гостевых матчах против английских клубов - две ничьи и три поражения.

Итак…

Мы увидим два топ-клуба текущего сезона, которые, возможно, находятся на пике формы. Оба, правда, недавно огорчили своих фанатов (1:4 от «Брентфорда» и 0:4 от «Барселоны»), что только усиливает их желание реабилитироваться.

Две супермотивированные команды с почти полностью здоровыми составами второй год подряд встречаются в плей-офф ЛЧ, что почти наверняка обещает зрителям атакующий, эмоциональный и принципиальный футбол, который нельзя пропустить.

источник: «Советский спорт»
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В среду, 6 апреля, в 22:00 начнётся самый яркий и ожидаемый с точки зрения вывески матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». Прошлогодний победитель турнира попытается выкарабкаться в полуфинал, а мадридцы - напомнить, кто является главной доминирующей силой в ЛЧ за последнее десятилетие.
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