Футбол противоположностей. Как Гвардиола выиграл у Симеоне?

Составы и расстановка

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола не стал преподносить сюрпризы и выстроил классические 4-3-3 со следующими футболистами: Эдерсон - Канселу, Аке, Стоунз - Гюндоган, Родри, Де Брюйне - Силва, Стерлинг, Марез.

«Атлетико»

Формально «Атлетико» заявил на матч схему 5-3-2, но фактически была ещё более оборонительная формация, о чём мы поговорим позже. Состав же выглядел так: Облак - Врсалько, Фелипе, Савич, Мандава, Лоди - Коке, Кондогбия, Льоренте - Феликс, Гризманн.

Матч

С первых минут стало ясно, что сюрпризов не будет - «Атлетико» приехал играть на ноль, а «Манчестер Сити» весь матч будет пытаться взломать оборону соперников. Лишь быстрый гол мог бы изменить ход встречи, но его не произошло. В первом тайме задумка Диего Симеоне сработала, и защитные построения гостей почти идеально забаррикадировали ворота Яна Облака. О такой защитной игре, не стесняясь, говорит сам главный тренер мадридцев.

«Мы хотели закрыть игру и контратаковать. В первом тайме мы не могли выбраться, хотя «Сити» не бил в створ», – признал Симеоне.

«Горожане» отметились лишь пятью неопасными ударами, но даже это выглядит куда более смело, чем игра «Атлетико», игроки которого лишь раз коснулись мяча в чужой штрафной. И это совершенно неудивительно, учитывая схему гостей, которые были далеко от заявленных 5-3-2. Большую часть тайма это было похоже на 5-5-0:

После матча данную расстановку прокомментировал Гвардиола:

«Мы ожидали, что они будут играть по схеме 5-3-2, но потом «Атлетико» адаптировался и начал играть 5-5-0.

И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет.» - сказал тренер «горожан» в эфире Movistar

Во втором тайме главные тренеры по очереди попытались перевернуть встречу, проведя тройные замены, но лучше это получилось у Хосепа Гвардиолы, игроки которого лучше и ярче влились в игру. Фил Фоден уже через две минуты после выхода на замену сделал идеальный пас на Кевина де Брюйне, который спокойно и хладнокровно отправил мяч мимо Облака. Этот гол стал победным в первом четвертьфинальном матче для «МанСити»

Интересные факты и статистика

«Атлетико» ни разу не ударил по воротам оппонентов. Об ударах в створ говорить и не приходиться.

«Манчестер Сити» 15 раз ударил в сторону Облака, но лишь два мяча летели в створ. Один из них стал решающим.

xG (система ожидаемых голов) подсчитала, что хозяева наиграли на 1.09 гола, а гости на 0.00.

Средня точность передач коллектива Пепа Гвардиолы составила 90%. Лучший из игроков Эдерсон - 100% точных пасов, а из полевых Рахим Стерлинг - 96%.

Для Гвардиолы эта победа стала 15-ой из 23-х в качестве главного тренера «Манчестер Сити» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Владение мячом соперников составило 68% на 32%, а количество передач 702 против 302.

Итоги матча

После первого матча можно считать, что обе команды выполнили свои задачи после первой игры. Теперь англичане поедут на «Метрополитано» пускай с небольшим, но с преимуществом, а испанцы пропустили всего один мяч, что дает им немало шансов на переворот двухматчевого противостояния в своих стенах. «Атлетико» способен забить нужный мяч, после чего додушить своего соперника вязкой и жёсткой игрой, в чём они убеждали множество раз.