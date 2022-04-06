Андрей Червиченко: Если Промеса осудят, ему надо ехать на родину – в нашей тюрьме будет тяжело

Если форварда «Спартака» действительно осудят на реальный срок, я предположил, что ему надо в этом случае срочно просить российское гражданство. Как известно, Россия своих граждан не выдает.

Однако бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что наше гражданство не станет для Промеса защитой, и ему наоборот нужно смиренно явиться в Нидерланды и там отбыть наказание.

– Да, Россия своих граждан не выдает, но мы наверняка будем исполнять решение нидерландского суда, если Промесу дадут реальный срок, – считает Червиченко. – Придут материалы на Промеса из Нидерландов. Наши должны будут реагировать.

– И наши его здесь посадят?

– Думаю, наши последуют букве закона и исполнят решение голландского суда в России. Я представляю, как такого необычного парня встретят в наших ИТК. Как Кокорин с Мамаевым, он точно сидеть не будет.

Мы, конечно, надеемся, что Квинси избежит реального срока, но если такое случится, ему лучше отправиться на родину и там отбыть наказание.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В начале марта стало известно о том, что Промес причастен к приобретению партии кокаина весом четыре тонны, общая стоимость которой составляет около 120 миллионов евро.

Напомним, что помимо торговли наркотическими веществами, футболиста подозревают и в покушении на убийство.

Квинси уже находится под следствием в Нидерландах. В декабре прошлого года он был арестован в Амстердаме, и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на одного из своих родственников, по некоторой информации, на двоюродного брата, на семейной вечеринке летом 2020 года. По версии следствия, Промес в результате ссоры ударил родственника ножом в ногу.

Форварду «Спартака» предъявили обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений. За такое преступление в Нидерландах предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырех лет.