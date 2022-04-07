Три человека из русского футбола оказались в свежем санкционном списке

Постоянно появляющимися новыми санкциями уже, похоже, никого не удивишь, но теперь в списки забаненных попали и три человека, имеющих прямое и самое что ни на есть непосредственное отношение к футболу России.

Разбираемся, о ком конкретно идет речь. Санкционных списков много - есть список от ЕС, есть много списков от отдельных стран. В данном случае речь идет о списке Великобритании, которая в первые дни апреля вдруг расширила санкции против россиян, связанных с футболом.

РФС

Среди прочих под санкции попали Александр Дюков, возглавляющий «Газпром нефть», защитник «Локомотива» Борис Ротенберг и Леонид Михельсон, возглавляющий «Новатэк».

ФК "Локомотив"

Напомним, что одновременно Дюков является президентом РФС, а Михельсон входит в попечительский совет РФС.