Дмитрий Селюк: Бензема самый недооцененный игрок, «тренеришка» Эмери держит уровень

«ЧЕЛСИ» - «РЕАЛ» - 1:3 (ХАВЕРЦ, 40 – БЕНЗЕМА, 21, 24, 46)

Я давно говорил, что Бензема самый неоцененный футболист в мире. Все видят, что это за нападающий, но долгие годы в «Реале» он находился в тени Роналду. К сожалению, для него. Поэтому только уже в приличном возрасте заявил о себе во весь голос.

Кажется, он второй футболист в истории, который сделал два подряд хет-трика в плей-офф Лиги чемпионов.

Я вчера больше симпатизировал «Челси», потому что давно знаю людей из руководства, и вообще команда мне симпатична, но «Реал» есть «Реал», а Бензема обыграл «Челси».

Практически предрешен исход этого четвертьфинала, «Челси» будет очень тяжело отыграться в Мадриде. Возможно, на команду повлияли эти околофутбольные вещи, которые происходят вокруг лондонского клуба. Безусловно, «Реал» пройдет дальше, а там его будет ждать либо «Манчестер Сити», либо «лучшие друзья» из «Атлетико» Мадрид.

«ВИЛЬЯРРЕАЛ» - «БАВАРИЯ» - 1:0 (ДАНДЖУМА, 8)

Известный в России как «тренеришка» Унаи Эмери продолжает показывать свой высокий класс. Человек выиграл четыре (!) Кубка УЕФА (Лига Европы). Замечательно работал с «Севильей», в прошлом сезоне взял «Вильярреал», команду из маленького городка неподалеку от Валенсии, и выиграл с ней Лигу Европы.

Эмери умеет играть именно кубковые матчи, в чем мы убедились еще раз в прошлом раунде, когда «Вильярреал» выбил из розыгрыша «Ювентус».

И вот вчера обыграна такая машина, как «Бавария». Да, всего один гол забили, но ведь и не пропустили от такой «Баварии».

В ответном матче «Вильярреалу» придется сложно, и, скорее всего, все-таки класс немецкого суперклуба скажется. Однако это никак не умаляет достижение Унаи Эмери и его команды. Вся Европа понимает, что с таким соперником нужно считаться.

Часто в интервью наших тренеров можно прочить: чему нас могут научить европейские тренеры? И российские специалисты самые лучшие. Посоветовал бы нашим тренерам не щеки надувать, а добиться хотя 10 процентов от того, чего добился Эмери.