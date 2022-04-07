Первая причина смотреть сегодня Лигу конференций: «Фейеноорд» - «Славия»

Сегодня. 19.45. «Фейеноорд» - «Славия» Прага

В сезоне-2018/19 пражская «Славия» влюбила в себя тысячи европейских болельщиков, благодаря смелой и атакующей игре в Лиге чемпионов. Чехи не стеснялись и не отходили от своего стиля даже в матчах против «Интера», «Барселоны» и «Боруссии», что принесло им несколько очков на стадии группового этапа. С тех пор команда Индржиха Трпишовски больше не играла в главном европейском турнире, но зато она сумела пройти в четвертьфинал Лиги Европы, где уступила лишь лондонскому «Арсеналу». В этом сезоне «Славия» отобралась лишь в групповой этап Лиги конференций, откуда она вышла без особых проблем.

«Фейеноорд» также является регулярным участником еврокубков, но особыми успехами похвастаться не может. Зато, видимо, клуб всерьез настроился на победу в третьем по уровню еврокубке. Помимо этого, команда продолжает погоню за «Аяксом» и ПСВ в чемпионате Нидерландов.

Данные команды уже встречались между собой на стадии группового этапа, где они за два матча забили семь голов - 2:1 в первом матче (в пользу «Фейеноорда») и 2:2 во втором. В плей-офф коллективы не сбавили обороты, каждый раз выдавая голевые феерии: «Фейеноорд» прошёл «Партизан» с общим счётом 8:3, а «Славия» сначала прошла «Фенербахче» со счетом 6:4, а затем ЛАСК - 7:5. Нас ждёт матч максимально атакующих команд, и есть все предпосылки, что голов будет много.