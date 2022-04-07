Футбольные правила не меняют. Пока не меняют

ФИФА тут неожиданно выступило с заявлением. Не будем, мол, менять правила футбола.

Многие изумленно пожали плечами - да никто и не ждал изменений. Многие изумлённо выказали удивление: да никто никуда и не торопил никого с изменениями. При этом правила так быстро видоизменяются, что это только улучшает ситуацию в футболе: ВАР, видеоповторы на поле, пять замен вместо трёх, дополнительная замена в овертайме, отмена правила выездного гола в еврокубках - наверняка, мы что-то ещё упустили, но всего считанные годы назад этого не было. Футбол был совсем иным.

Итак, читаем экстренное заявление ФИФА.

«После некоторых сообщений и распространяемых слухов ФИФА хотела бы уточнить, что не будет никаких изменений в правилах, касающихся продолжительности футбольных матчей на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 в Катаре или любых других соревнованиях».

Теперь все встаёт на свои места. Локальная история, связанная с многострадальным чемпионатом мира в Катаре. Все эти рассказы про мощные кондиционеры на стадионе, которые будут охлаждать воздух до плюс 25, оказались невыполнимыми обещаниями. Чемпионат перенесли с лета на зиму, поломав графики всех остальных турниров. И тем не менее появилось огромное количество разговоров о том, что играть будут три тайма по 30 минут. Ну, если при жаре судья и так делает в районе 30-й минуты перерыв на «водопой», отчего бы не сделать полноценный перерыв?

То, что ФИФА против - это совершенно разумная история. Отборочный цикл, завершающийся финальной частью чемпионата - это все-таки единый турнир, и он должен от начала до конца пройти по единым правилам. А вот со временем эта реформа была бы абсолютно оправданной. В конце концов все спортивные соревнования идут по пути удобства для телевизионщиков. Ну, в самом деле, короче таймы, больше перерывов – больше времени для рекламы, не так ли? Да и зрителю проще – не два по сорок пять, а три по тридцать. Это же как сериал вместо трудного полного метра!

А потом и пенальти в конце каждого тайма придут. Это же весело! И не говорите, что убивает это дух игры. Футбол не будет прежним – время поменялось.