Почему Гризманн чемпион мира, а великий бомбардир Бензема – нет? Вспоминаем, как такое случилось

Эта удивительная игра нападающего в Лиге чемпионов давно не является откровением – Бензема постоянно забивает за «Реал» во всех турнирах. Но как получилось, что Гризманн и Погба являются чемпионами мира-2018 и вице-чемпионами Европы-2016, а такой выдающийся форвард остался без этих званий? Вспоминаем, почему так произошло.

Осенью 2015 года во Франции разразился скандал, одним из фигурантов которого был Карим Бензема. После этого главный тренер трехцветных Дидье Дешам исключил форварда «Реала» из сборной. Из-за этого Бензема пропустил евро-2016, где французы завоевали серебряные медали. Весной 2018 года президент федерации футбола Франции заявил, что ноги Бензема в сборной больше не будет. Карим не сыграл в России на ЧМ-2018. Соответственно, золотую медаль завоевать не смог.

Итак, что же так взбудоражило всю Францию в ноябре 2015 года? В руках группы мошенников из Марселя оказалось некое «интимное видео». На котором, на тот момент игрок «Марселя», Матье Вальбуэна занимается сексом с девушкой легкого поведения.

По версии следствия, мошенники решили путем шантажа получить 150 тысяч евро с футболиста. Сам Матье очень переживал из-за этого видео и не хотел, чтобы оно стало публичным.

По итогам расследования были арестованы трое мужчин, которые занимались вымогательством, среди них предполагаемый организатор – 39-летний гражданин Франции по имени Аксель, который близко знаком с футбольными агентами, работающими в Марселе.

При чем здесь Бензема? Предполагается, что преступники связались с ним через общих знакомых, чтобы он помог получить деньги от Вальбуэна.

У полиции тогда были две версии поведения Бензема в этой истории. Первая – во время отборочных матчей сборной Франции в октябре 2015 года Карим всячески давил на Матье. Вторая – он не поддерживал преступников, но по-дружески советовал Вальбуэна заплатить, чтобы все это закончилось как можно быстрее.

Следствие склонялось к первой версии. Полицейские получили доступ к записям некоторых телефонных разговоров Бензема. В одной из бесед Карим якобы сказал: «Не переживай. У него нет выбора. Я все до него донесу. Он заплатит».

Карим вначале держался уверенно, при первой беседе с полицейскими сказал: «Я миллионер и знаменитый футболист, вы ничего не сможете сделать».

После проведенной ночи в камере, Карим сбавил обороты, начал сотрудничать со следствием. Ему объяснили, что он может получить реальный срок.

Следствие длилось шесть лет. В ноябре 2021 года нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна и приговорен к году лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.

В начале лета 2021 года Карима пригласили на сбор национальной команды для подготовки к Евро-2020. На Евро он отлично проявил себя, однако сборная Франции упустила победу в четвертьфинале со Швейцарией в основное время и проиграла по пенальти. Так Бензема опять остался без медали большого турнира на уровне сборных.

Кариму 34 года, у него последний шанс на трофей – ЧМ в Катаре.