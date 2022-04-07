Снова Куман во главе сборной. Чего ждать теперь от «оранжевых»?

Из Голландии, которая теперь везде зовётся исключительно Нидерландами, в начале апреля сообщили крайне тревожную весть. Выяснилось, что действующий главный тренер национальной сборной Луи ван Гал серьезно болен.

- У меня рак. Рак простаты. Сам он не убивает. Убивают сопровождающие его болезни. Игроки еще не знают про это. Но я прошел уже 25 сеансов лучевой терапии, - признался ван Гал.

Тренером он пока остается. Контракт подписан до конца года, и он должен отправиться в Катар с командой в ноябре-декабре. Но это если всё будет нормально со здоровьем.

Однако ж власти футбольные уже засуетились – и начали искать нового тренера. Нашли нового старого. Потому что это Рональд Куман, который в сборной работал с 2018 по 2020 годы. Ушел он по уважительной причине – от предложений поработать в «Барселоне» не отказываются.

Уволенный из «Барселоны» Куман приступит к работе с командой с 1 января 2023 года. Контракт на три с половиной года (по ЧМ-2026) он уже подписал.

Это уже не первый заход Роналда в национальную команду – он тренировал Нидерланды с 2018 по 2020 год, но ради работы в «Барсе» покинул должность в сборной. Тогда были вполне достойные результаты: выход на Евро-2020, финал Лиги наций.

Смотрите, какая интересная история в последние 30 лет местной сборной! Если не считать редких вкраплений, то рулят ею все эти три десятилетия только три человека: Ван Гал, Гус Хиддинк и Дик Адвокат. Трижды был Адвокат, который каждый раз заканчивал карьеру, дважды Хиддинк, трижды Ван Гал. Теперь добавился к ним «дважды Куман».

Хорошо нам известные тренеры не раз отмечались и в «своей» сборной.