Питерского вратаря Кержакова поймали с некачественным алкоголем

Шутки шутками, но нынешний основной вратарь «Зенита» Михаил Кержаков стал героем не самых приятных новостей. Информированный канал «Мутко против» поведал, что чиновники из Росалкогольрегулирования возбудили дело. Речь идёт о нарушениях в пивоварне, расположенной под Москвой, в Сергиевом Посаде (бывший Загорск). Вы спросите, при чем тут Кержаков? Ладно бы ещё под Питером, а это вовсе под Москвой. Оказывается, брат знаменитого нападающего владеет половиной этого замечательного предприятия.

Если старший брат вечно становился героем громких скандалов с разводами и дележом детей, то у младшего – всё прозаичнее (и слава богу, скажем мы в скобках).

Ещё с 2015 года Кержаков со товарищи варил пиво. В ту пору он выступал немного, потому, наверное, и имел возможность во все вникать, даже следить за качеством продукции, выпускаемой ООО «Ландау бирлаб».

Правда, тут с самого начала есть кое-какие противоречия.

Это скрин с сайта. Кем из четырех инженеров является голкипер, сложно сказать.

Не очень ясно, что именно повлияло – может быть, и эта отсылка к мировым традициям (в нынешнее время на это не очень актуально ссылаться) – но заявились в пивоварню активно, один за другим, проверяющие.

В итоге на компанию Кержакова было открыто дело. Не пугайтесь. Не уголовное – административное. Статья значится 14.19 КоАП РФ. Формулируется так: «Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Как отмечает тот же канал «Мутко против» и как нам подтверждают адвокаты, нарушение не критичное и компания Кержакова, судя по всему, отделается небольшим штрафом и конфискацией части продукции: «влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо без таковой; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо без таковой».