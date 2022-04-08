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Экономия на аутах: быстрое введение мяча в игру дает команде дополнительные две минуты в тайме

Издание The Athletic написало, публикуя отчет о лигочемпионском матче, что тренер «МанСити» Пеп Гвардиола особенно просил своих болл-боев как можно быстрее возвращать мячи в игру.
Экономия на аутах: быстрое введение мяча в игру дает команде дополнительные две минуты в тайме
08 апреля 2022 11:42
автор: Ярослав Николаев

Речь идет про матч, в котором англичане играли с испанским «Атлетико». Объяснение понятно – чтобы у испанцев не получалось тянуть время. Тренер «Манчестер Сити» даже не поленился и записал к болл-боям отдельное видеообращение – настолько это для него было важно.

В продолжение темы — вот такая инфографика по АПЛ:

Подрезали мы эту графику и приводимые нами данные у нашего любимого телеграм-канала «Фалькао не приехал». Им – отдельный респект и уважуха!

Итак, изучаем: в правом верхнем углу команды, которые всегда медленно вводят мяч из-за боковой. Справа внизу — те, кто делает это быстро при ничьей, но медленнее, когда проигрывает. Слева внизу клубы, которые всегда быстро бросают ауты. А слева вверху те, кто быстро вводит мячи, когда проигрывает, но медленно, когда счет ничейный.

Как видите, в родном чемпионате с «Сити» по скорости может сравниться только «Ливерпуль». Чтобы вы не думали, что это мелочи, обратите внимание на важный факт: при среднем показателе в 20 аутов за матч, «Ливерпуль» получает на две минуты чистового игрового времени больше, чем, например, «Арсенал». Наверное, истинному знатоку футбола не надо объяснять, сколько всего в современном футболе можно сделать за две минуты.

А Вы что думаете?

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