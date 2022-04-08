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Как Моуринью снова опозорился в Норвегии и обвинил во всём любовь хозяев к пластику

«Дважды в одну воронку!» - так наше партнерское издание «Плеймейкер» прокомментировало победу (2:1) норвежского клуба «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным над «Ромой» Моуринью.
Как Моуринью снова опозорился в Норвегии и обвинил во всём любовь хозяев к пластику
08 апреля 2022 13:06

НОВАЯ ОПЛЕУХА

О норвежском клубе «Буде-Глимт» футбольный мир широко узнал после группового турнира Лиги конференций, напоминает издание. Скандинавы в домашнем матче разгромили итальянскую «Рому» Жозе Моуринью с неприличным счетом 6:1. Португальцу пришлось после такой оплеухи оправдываться, ведь не каждый день происходят такие вещи, когда бедные бьют богатых столь нещадно.

Первое впечатление от случившегося тогда было такое: римляне не настроились, турнир для них второстепенен, вот и вышло все так некрасиво. Но не смогли итальянцы выиграть и в домашней встрече — 2:2, после чего «Буде-Глимт» зауважали еще больше.

НАШ СКАНДИНАВ НИКИТА ХАЙКИН

Для российских болельщиков матчи норвежцев с «Ромой» открыли вратаря Никиту Хайкина. До этого мало кто знал об этом парне. Валерий Карпин даже вызывал его в национальную команду при подготовке к матчам отбора на ЧМ-2022 — чтобы познакомиться. И вот теперь наш народ за «Буде-Глимт» переживает.

Надо же было так выпасть жребию, что в четвертьфинале Лиги конференций норвежский клуб попал на «Рому». Видимо, судьба решила дать Моуринью и его игрокам шанс на реабилитацию. С тех пор, правда, команды изменились. Скандинавов после удачной игры в еврокубке пощипали — ушёл ряд футболистов. Римляне же преодолели игровой кризис, выдали серию в чемпионате из десятка матчей без поражений и поднялись на пятое место в Серии А.

На первый матч «Рома» приехала в качестве фаворита. Об осенних 1:6 уже все забыли. Тем не менее состав Жозе выставил боевой — от греха подальше. И ещё посетовал на искусственный газон, на что, кстати, обращал внимание после первой встречи этих соперников. После игры газон снова станет главным героем его заявлений.

Хайкин также занял место в основе, что добавило интереса. В международном футболе у нас сейчас не так уж и много представителей. Хоть за кого-то можно попереживать в еврокубках.

ПОЗДНО БЫЛО ОТЫГРЫВАТЬСЯ

Гости сразу завладели преимуществом, как это им положено по статусу. Но до реальных моментов дело не доходило, несмотря на активность Пеллегрини и Абрахама. Хозяева в свою очередь постарались забрать мяч себе, и надо сказать, что это у них в целом получилось. По владению в первом тайме «Буде-Глимт» был впереди — 58 на 42 процента. Но с ударами по воротам дела у норвежцев не шли: 2-8.

Мастеровитых ребят у «Ромы» куда больше, класс в итоге сказался. На исходе первой половины Абрахам, четвертый бомбардир Серии А, сделал мягкий заброс в штрафную на Пеллегрини, который оторвался от опекуна и пробил точно в ближний верхний угол ворот Хайкина. Наш человек не спас, момент был для вратаря трудный.

После перерыва «Буде-Глимт» прибавил в движении, поправил быстро статистику ударов в свою пользу, и результат не заставил себя ждать. Бьоркан выиграл подбор у штрафной соперника и вторым касанием пробил по воротам. Мяч рикошетом от Сальтнеса летел довольно слабо, но Патрисиу ошибся и отбил его точно в сетку.

Почти тут же едва не привела к голу ошибка Хайкина. Никита сделал обрез, подарив мяч Пеллегрини, а тот тут же пробил, но голкипер успел вернуться и поймал мяч в руки.

Моуринью посмотрел на происходящее еще несколько минут и решил, что пора бросать в бой новые силы. Шомуродов и Винья появились на поле вместо Залевски и Мхитаряна, который не сказать, что выпадал из игры, но эффективности у него было мало.

Не успели гости поменять футболистов по плану, как тут же в игру вмешались обстоятельства. Манчини в столкновении получил повреждение, врачи привели вроде бы его в норму, но почти сразу же итальянец присел на газон и попросил замену. Так в игру вошел Смолинг.

Трудно сказать, устраивала ли «Рому» ничья, но всей командой гости в атаку не шли. И даже ничью в итоге не удержали, снова проиграв в Норвегии. Когда пошла последняя минута основного времени Сампстед навесил со штрафного на линию вратарской, а Ветлесен головой направил мяч точно в ближний нижний угол.

«Рома» побежала отыгрываться, но было уже поздно.

«ТУТ ЕВРОПА, А У ВАС – ПЛАСТИК…»

После игры, как мы и анонсировали, тема газона снова вышла на первый план.

- Игрок «Ромы» получил серьезную травму. Я называю это травмой пластикового поля. Это вне нашего контроля. Люди решили, что европейские соревнования можно проводить на пластиковых полях, — цитирует Моуринью BT Sport.

ПРОТОКОЛ

Лига конференций. 1/4 финала

Первый матч

«Буде-Глимт» (Буде, Норвегия) — «Рома» (Рим, Италия) — 2:1 (0:1)

Голы: Пеллегрини, 43 — 0:1. Сальтнес, 56 — 1:1. Ветлесен, 90 — 2:1.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Вембангомо, Хейбротен, Моэ (Квиле, 90), Сампстед, Сальтнес, Хаген, Ветлесен, Пеллегрино, Эспейорд (Бонифас, 77), Кумсон (Мугиша, 82).

«Рома»: Руй Патрисиу, Роджер Ибаньес, Кумбулла, Манчини (Смоллинг, 69), Карсдорп, Пеллегрини, Кристанте, Сержиу Оливейра, Залевски (Винья, 65), Абрахам, Мхитарян (Шомуродов, 65).

Предупреждения: Кристанте, 18. Винья, 88.

источник: «Советский спорт»
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