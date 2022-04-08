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«Зенит» лихорадит

В субботу проходит четыре матча чемпионата России по футболу, в трех из них играют лидеры чемпионата. И от исхода каждой из встреч, возможно, зависит расстановка команд по итогам сезона. «Зенит» отправляется в гости в Чечню, где грозненский клуб традиционно не любит дарить домашние очки.
«Зенит» лихорадит
08 апреля 2022 14:48
автор: Никита Шмытов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ. 19.30. «АХМАТ» - «ЗЕНИТ»

Грозненский клуб одержал всего одну победу после зимней паузы, но набранные очки осенью практически наверняка обезопасили клуб от проблем с сохранением прописки в РПЛ в этом сезоне. Примечательно, что до 18-го тура у «Ахмата» не было ни одной ничьи (девять побед и девять поражений), но за последние три игры были зафиксированы сразу две ничьи, причем нулевые.

«Зенит», как и подобает флагманской команде РПЛ, набирает очки почти в каждом матче, искренне полагая, что летит к очередному своему чемпионству. «Дутому чемпионству», как сказал бы (и говорил!) Леонид Федун. Но не об этом речь. Без осечек у питерских не обошлось. Например, в прошлом туре клуб из северного города сгонял блеклые 0:0 с «Сочи», а чуть раньше была совсем неубедительная по качеству игры ничья с «Крыльями» - 1:1.

За последние десять матчей между этими соперниками пять раз победителями выходит «Зенит» и еще пять раз была ничья. Не стоит забывать, что «Ахмат» является одной из лучших команд РПЛ по игре в домашних стенах, опережая в этом компоненте даже «Динамо», «Краснодар» и «Спартак». При этом команде Сергея Семака нужно набирать три очка, чтобы не дать шанс еще ближе приблизиться соперникам по таблице, но сделать это будет крайне трудно.

О матчах других лидеров чемпионата – «Динамо» и ЦСКА читайте по ссылкам – здесь и здесь.

источник: «Советский спорт»
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