«Зенит» лихорадит

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ. 19.30. «АХМАТ» - «ЗЕНИТ»

Грозненский клуб одержал всего одну победу после зимней паузы, но набранные очки осенью практически наверняка обезопасили клуб от проблем с сохранением прописки в РПЛ в этом сезоне. Примечательно, что до 18-го тура у «Ахмата» не было ни одной ничьи (девять побед и девять поражений), но за последние три игры были зафиксированы сразу две ничьи, причем нулевые.

«Зенит», как и подобает флагманской команде РПЛ, набирает очки почти в каждом матче, искренне полагая, что летит к очередному своему чемпионству. «Дутому чемпионству», как сказал бы (и говорил!) Леонид Федун. Но не об этом речь. Без осечек у питерских не обошлось. Например, в прошлом туре клуб из северного города сгонял блеклые 0:0 с «Сочи», а чуть раньше была совсем неубедительная по качеству игры ничья с «Крыльями» - 1:1.

За последние десять матчей между этими соперниками пять раз победителями выходит «Зенит» и еще пять раз была ничья. Не стоит забывать, что «Ахмат» является одной из лучших команд РПЛ по игре в домашних стенах, опережая в этом компоненте даже «Динамо», «Краснодар» и «Спартак». При этом команде Сергея Семака нужно набирать три очка, чтобы не дать шанс еще ближе приблизиться соперникам по таблице, но сделать это будет крайне трудно.

О матчах других лидеров чемпионата – «Динамо» и ЦСКА читайте по ссылкам – здесь и здесь.