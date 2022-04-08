Почему «Зенит» рискует выпустить из рук чемпионство?

А на финише, скорее всего, ничего хорошего не ждет питерский клуб. Конечно, формально он является фаворитом. Но теперь его атакует не только московское «Динамо», но и другой столичный клуб – ЦСКА, который провел замечательное зимнее трансферное окно, а потом еще и ярко рестартовал в чемпионате. Так что если оступится один – второй рискует обойти питерских.

Во-первых, у клуба с берегов Невы есть существенные потери в составе. До конца сезона Питер точно остался без Караваева, Ловрена и Крицюка. А это значит, что мы опять будем лицезреть метания Сантоса и Барриоса в нестройной обороне. Опять на роль центрального полузащитника подтянут не идеально подходящшего для этого Клаудиньо. Ну, а Михаил Кержаков, мнящий себя Мануэлем Нойером – это зрелище не для слабонервных. Разве что Вендел залечит травмы раньше, чем планировалось, и вернется в строй. Но это точно не компенсирует «Зениту» печальных пополнений в лазарете.

Как удачно пошутили администраторы телеграм-канала «ZenitCafe», настало время звонить в центр распределения админресурса.

Не все долечившиеся и уже вышедшие на поле снова – в полном порядке. Слишком уж много было серьёзных потерь по ходу сезона. Если составить полный список, то большая часть будет касаться как раз линии обороны: Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Азмун. Хорошо помним, как долго не было Магомеда Оздоева.

Как принято говорить в таких случаях, скамейка запасных широкая. Но вот вариантов у Сергея Семака всё меньше и меньше.

ФК «Зенит»

При этом наставник – ну, таков его стиль, с этим ничего не поделаешь уже – предпочитает не новых наигрывать и не по позиции менять игроков, а менять амплуа для тех, кто на опыте.

Оправданна ли такая тактика? Узнаем в мае.