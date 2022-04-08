ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Динамо» едет в гости к автобусу. Чего бело-голубым ждать в Нижнем?

К матчу 24-го тура «Нижний Новгород» – «Динамо» будет приковано повышенное внимание. Не исключено, что здесь играет будущий лидер чемпионата, если не сказать больше.
«Динамо» едет в гости к автобусу. Чего бело-голубым ждать в Нижнем?
08 апреля 2022 19:03
автор:
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Известный спортивный журналист Дмитрий Дерунец в своем телеграм-канале «Человек Д» поделился интересными соображениями о предстоящей игре московского «Динамо» в Нижнем Новгороде. Некоторые соображения нам показались столь любопытными, что мы публикуем его пост с небольшими сокращениями.

Тур открывается параллельными матчами претендентов на медали. Для ЦСКА такая ситуация привычна, для «Динамо» новь. После жестких судейских решений этой недели к работе арбитров в Химках и в Нижнем Новгороде будет огромное внимание. Благосклонности ждать не стоит, для победы надо быть не просто сильнее, а на голову сильнее.

Продолжаю настаивать: «Динамо» - прежнее, в нормальном состоянии, признаков серьезного кризиса не наблюдаю. Да, слегка скрылся кураж и хладнокровие в финальной трети. Не так часто становятся опасными дальние удары мастеров Фомина, Захаряна, Макарова, Смолова. Но глобально команда продолжает гнуть свою линию. Все на месте, финишная прямая в боевом составе и с большими целями.

Ближайшая встреча совершенно не планирует превратиться в легкую победу. Если перед «Краснодаром» виделась обоюдоострая, открытая игра, то здесь «на берегу» читаются мучения. «Нижний Новгород» - главный автобус РПЛ прямо сейчас. Закрытый, застегнутый, но собирающий необходимые результаты именно благодаря такому подходу. Будет очень сложно.

У «Динамо» не будет дисквалифицированного Бальбуэны, главного героя прошлой недели. Огромная потеря, которую невозможно компенсировать. Фабиан не просто хороший защитник, но и уверенный в себе лидер. Элементарная логика подсказывает, что в центре обороны выйдут вместе Евгеньев и Сазонов, но, может быть, Плиев или Кутицкий? Кто бы ни вышел, надо убирать мандраж и не допускать глупых ошибок.

В остальном состав прежний. Готов представить, что Макаров выйдет в старте вместо Грулёва.

С «Нижним» уже сыграли в сезоне дважды, обе домашние игры проходили в похожем стиле, но завершились по-разному. Вспоминать разгром в Кубке, отталкиваясь от счета, не стоит. Победным стал спорный пенальти за еле заметную игру рукой. Хорошо провели второй тайм, вовремя забили второй мяч. Но и мотивация соперника в Кубке была неидеальной. Вылетели и забыли; в субботу ожидаю совершенно иной, более собранный «Нижний Новгород».

Команда Кержакова прилично приподняла себя из опасной зоны в марте/апреле. Плюс шесть очков от стыков к 23-му туру - очень крутой результат. Все заточено на спасение, для молодого тренера это важнейший вызов. Ему поверили футболисты, бойцовские качества у всей команды отменные. Схема простая: закрылись, вышли через фланги или длинный пас.

Шикарный футбол в Ростове показал канадец Эннин, но есть сомнения, способен ли он так играть каждую неделю. Главный нижегородский вопрос перед матчем - готов ли играть Юлдошев, с запасом лучший футболист команды сезона. Они со Стоцким делают разницу. Если узбек не выйдет, это потеря на уровне Бальбуэны.

Судья - Мешков. VAR - Иванов.

Виталий Мешков - главный недруг Слуцкого и старый динамовский «приятель». За последние семь лет при нем лишь четыре победы, одна из них разгромная в ноябре дома над тульским «Арсеналом». Какое совпадение (не люблю такие) – именно Мешков судил матч этих команд в первом круге. Также Сандро Шварц при его работе проигрывал на выезде «Сочи» и «Рубину».

Девятого апреля в российской истории у «Динамо» четыре победы и два поражения. День в день одиннадцать лет назад и тоже при судействе Мешкова динамовцы обыграли дома «Кубань» со счетом 1:0 благодаря позднему голу Семшова. На поле выходили и Шунин, и Смолов.

В Нижнем с «Нижним» динамовцы сыграют впервые, а вот с другими командами из этого города на их территории было по-разному. От «Волги» получили два поражения в трех матчах. С местным «Локомотивом» в 90-е все гораздо лучше.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Очевидно, в данной ситуации руководство «Химок» поддержит Юрана
Дмитрий Селюк: Очевидно, в данной ситуации руководство «Химок» поддержит Юрана
В «Химках» восстание – несколько футболистов приняли решение бойкотировать завтрашний матч 24-го тура с ЦСКА.
08.04.2022 20:17
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Динамо» едет в гости к автобусу. Чего бело-голубым ждать в Нижнем?
«Динамо» едет в гости к автобусу. Чего бело-голубым ждать в Нижнем?
К матчу 24-го тура «Нижний Новгород» – «Динамо» будет приковано повышенное внимание. Не исключено, что здесь играет будущий лидер чемпионата, если не сказать больше.
08.04.2022 19:03
Футбол
Матч двух ярких команд с большими проблемами. Чего ждать от «Рубин» - «Краснодар»?
Матч двух ярких команд с большими проблемами. Чего ждать от «Рубин» - «Краснодар»?
У «Рубина» - яркий тренер, с опытом работы за рубежом, да и с победами в чемпионате России. У «Краснодара» - интересная философия, потрясающая россыпь воспитанников и уникальный для русского футбола владелец. Но разными путями два клуба пришли сегодня к весьма проблемному существованию. Очная встреча кому0-то из них подарит шанс приободриться и немного поправить положение дел.
08.04.2022 18:16
Футбол
автор: Никита Шмытов
Почему «Зенит» рискует выпустить из рук чемпионство?
Почему «Зенит» рискует выпустить из рук чемпионство?
Три года подряд питерский клуб легко выигрывал чемпионство в России. Административный ресурс, помощь судей – эти и многие другие факторы приводили к тому, что иные эксперты и действующие лица обвиняли клуб в «дутом чемпионстве», как это делал, к примеру, владелец «Спартака» Леонид Федун. Выход на европейскую арену эту критику только подтверждал – там у «Зенита» давно ничего не получается. Что будет на финише нынешнего чемпионата?
08.04.2022 17:38
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Зенит» лихорадит. Не исключено, что он лишится первого места уже в этом туре
«Зенит» лихорадит. Не исключено, что он лишится первого места уже в этом туре
В субботу проходит четыре матча чемпионата России по футболу, в трех из них играют лидеры чемпионата. И от исхода каждой из встреч, возможно, зависит расстановка команд по итогам сезона. «Зенит» отправляется в гости в Чечню, где грозненский клуб традиционно не любит дарить домашние очки.
08.04.2022 14:48
Футбол
автор: Никита Шмытов
Возьмет ли ЦСКА свои «плановые» три очка в Химках?
Возьмет ли ЦСКА свои «плановые» три очка в Химках?
24-й тур пройдет в России в эти выходные. Субботние игры стоят особняком – в них играют лидеры. «Зенит» откровенно лихорадит. И вряд ли его визит в Чечню будет легкой прогулкой – вполне можно спрогнозировать, что питерские не досчитаются очков. А одновременно с матчем московского «Динамо» в Нижнем Новгороде в Химках начнет игру ЦСКА, другой преследователь лидеров.
08.04.2022 13:26
Футбол
автор: Никита Шмытов
Как Моуринью снова опозорился в Норвегии и обвинил во всём любовь хозяев к пластику
Как Моуринью снова опозорился в Норвегии и обвинил во всём любовь хозяев к пластику
«Дважды в одну воронку!» - так наше партнерское издание «Плеймейкер» прокомментировало победу (2:1) норвежского клуба «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным над «Ромой» Моуринью.
08.04.2022 13:06
Футбол
Экономия на аутах: быстрое введение мяча в игру дает команде дополнительные две минуты в тайме
Экономия на аутах: быстрое введение мяча в игру дает команде дополнительные две минуты в тайме
Издание The Athletic написало, публикуя отчет о лигочемпионском матче, что тренер «МанСити» Пеп Гвардиола особенно просил своих болл-боев как можно быстрее возвращать мячи в игру.
08.04.2022 11:42
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«Динамо» жаждет реванша в Нижнем. 24-й тур чемпионата стартует в субботу
«Динамо» жаждет реванша в Нижнем. 24-й тур чемпионата стартует в субботу
В субботу, 9 апреля, стартует 24-й тур РПЛ.
08.04.2022 09:47
Футбол
автор: Никита Шмытов
Питерского вратаря Кержакова поймали с некачественным алкоголем
Питерского вратаря Кержакова поймали с некачественным алкоголем
Стало понятно, отчего у «Зенита» проблемы с вратарями, иронизируют блогеры и журналисты.
08.04.2022 08:49
Футбол
автор: Сергей Терехов
Можно ли догнать «Зенит»? А «Динамо» выпадет из тройки? Расклады на верхних этажах РПЛ
До окончания чемпионата России остается семь туров, а ясности в таблице нет.
Похоже на издевательство! Российских саночников «амнистировали», чтобы тут же еще жестче наказать?
Арбитражный суд FIL отменил решение исполкома той же международной федерации санного спорта от 2 марта - об отстранении россиян от международных соревнований в связи с украинскими событиями. Разбираемся, что означает эта неожиданная «амнистия».
Для какого Ротенберга санкции? А какой менеджер из Аршавина? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках.
История, леденящая кровь. Как сборную Чили не пустили на чемпионат мира из-за жуткого подлога
32 года назад ФИФА отстранила сборную Чили от участия в чемпионате мира по футболу в Италии. Вспоминаем, что же тогда произошло.
24-й тур РПЛ с Анастасией Пустовойтовой на ВАРе: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
9 и 10 апреля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать четвертом туре, от которого были отстранены сразу пять арбитров.
Запрет на звезд АПЛ и выигрыш 15 миллионов долларов на «Мартовском безумии». Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Шайба на юбилей! Как Панарин победил и забил в своем 500-м матче НХЛ (видео)
В домашнем матче с «Питтсбургом» Артемий Панарин стал автором своего двадцатого в сезоне гола, а Игорь Шестеркин заработал «сухарь», что принесло «Рейнджерс» победу (3:0).
Битва Леклер — Ферстаппен, раунд три! Расклады и ставки на Гран-при Австралии
8 - 10 апреля на городской трассе «Альберт Парк» в Мельбурне пройдет третий этап «Формулы-1» сезона-2022. «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Дважды в одну воронку! Как Никита Хайкин снова победил «Рому» Моуринью
В первом матче 1/4 финала Лиги конференций норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным одержал волевую победу над римлянами (2:1).
Тедеско разошелся миром с Миранчуком. Продолжение — через неделю
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско на своем поле сумел добыть лишь ничью (1:1), первым пропустив от «Аталанты», в составе которой в середине второго тайма на поле вышел Алексей Миранчук.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика