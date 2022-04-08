«Динамо» едет в гости к автобусу. Чего бело-голубым ждать в Нижнем?

Известный спортивный журналист Дмитрий Дерунец в своем телеграм-канале «Человек Д» поделился интересными соображениями о предстоящей игре московского «Динамо» в Нижнем Новгороде. Некоторые соображения нам показались столь любопытными, что мы публикуем его пост с небольшими сокращениями.

Тур открывается параллельными матчами претендентов на медали. Для ЦСКА такая ситуация привычна, для «Динамо» – новь. После жестких судейских решений этой недели к работе арбитров в Химках и в Нижнем Новгороде будет огромное внимание. Благосклонности ждать не стоит, для победы надо быть не просто сильнее, а на голову сильнее.

Продолжаю настаивать: «Динамо» - прежнее, в нормальном состоянии, признаков серьезного кризиса не наблюдаю. Да, слегка скрылся кураж и хладнокровие в финальной трети. Не так часто становятся опасными дальние удары мастеров – Фомина, Захаряна, Макарова, Смолова. Но глобально команда продолжает гнуть свою линию. Все на месте, финишная прямая в боевом составе и с большими целями.

Ближайшая встреча совершенно не планирует превратиться в легкую победу. Если перед «Краснодаром» виделась обоюдоострая, открытая игра, то здесь «на берегу» читаются мучения. «Нижний Новгород» - главный автобус РПЛ прямо сейчас. Закрытый, застегнутый, но собирающий необходимые результаты именно благодаря такому подходу. Будет очень сложно.

У «Динамо» не будет дисквалифицированного Бальбуэны, главного героя прошлой недели. Огромная потеря, которую невозможно компенсировать. Фабиан – не просто хороший защитник, но и уверенный в себе лидер. Элементарная логика подсказывает, что в центре обороны выйдут вместе Евгеньев и Сазонов, но, может быть, Плиев или Кутицкий? Кто бы ни вышел, надо убирать мандраж и не допускать глупых ошибок.

В остальном состав прежний. Готов представить, что Макаров выйдет в старте вместо Грулёва.

С «Нижним» уже сыграли в сезоне дважды, обе домашние игры проходили в похожем стиле, но завершились по-разному. Вспоминать разгром в Кубке, отталкиваясь от счета, не стоит. Победным стал спорный пенальти за еле заметную игру рукой. Хорошо провели второй тайм, вовремя забили второй мяч. Но и мотивация соперника в Кубке была неидеальной. Вылетели и забыли; в субботу ожидаю совершенно иной, более собранный «Нижний Новгород».

Команда Кержакова прилично приподняла себя из опасной зоны в марте/апреле. Плюс шесть очков от стыков к 23-му туру - очень крутой результат. Все заточено на спасение, для молодого тренера это важнейший вызов. Ему поверили футболисты, бойцовские качества у всей команды отменные. Схема простая: закрылись, вышли через фланги или длинный пас.

Шикарный футбол в Ростове показал канадец Эннин, но есть сомнения, способен ли он так играть каждую неделю. Главный нижегородский вопрос перед матчем - готов ли играть Юлдошев, с запасом лучший футболист команды сезона. Они со Стоцким делают разницу. Если узбек не выйдет, это потеря на уровне Бальбуэны.

Судья - Мешков. VAR - Иванов.

Виталий Мешков - главный недруг Слуцкого и старый динамовский «приятель». За последние семь лет при нем лишь четыре победы, одна из них разгромная в ноябре дома над тульским «Арсеналом». Какое совпадение (не люблю такие) – именно Мешков судил матч этих команд в первом круге. Также Сандро Шварц при его работе проигрывал на выезде «Сочи» и «Рубину».

Девятого апреля в российской истории у «Динамо» четыре победы и два поражения. День в день одиннадцать лет назад и тоже при судействе Мешкова динамовцы обыграли дома «Кубань» со счетом 1:0 благодаря позднему голу Семшова. На поле выходили и Шунин, и Смолов.

В Нижнем с «Нижним» динамовцы сыграют впервые, а вот с другими командами из этого города на их территории было по-разному. От «Волги» получили два поражения в трех матчах. С местным «Локомотивом» в 90-е все гораздо лучше.