В России появится Кубок Лиги? Появились контуры нового турнира

Совершенно очевидны тезисы – ну, по крайней мере, два тезиса точно. С ними вряд ли кто осмелится спорить.

Тезис первый. Нас в еврокубках как минимум в следующем сезоне не ждут. Скорее всего, не ждут много дольше, чем только в одном сезоне. Но мы сейчас не об этом. В сезоне-2022/23 нас там не будет однозначно.

Тезис второй. Увеличить внутренний чемпионат до 18 и тем более до 20 команд, чтобы хоть чем-то занять многочисленные образующиеся паузы, невозможно без резкого падения качества футбола. Нам бы хоть эти 16 сохранить, что тоже проблематично. А делать реформу чемпионата с плей-оффом никто не готов. Все хотят тихо деградировать вместе со своим футбольчиком.

Так вот, Кубок Лиги – как раз весьма себе правильная история. К чемпионату страны и традиционному Кубку страны добавится еще один турнир. Как пишет телеграм-канал «ЭкСпорт» Дмитрия Клипина, в случае создания Кубка Лиги участвовать в нем будут исключительно представители клубов РПЛ, у турнира будет солидный призовой фонд. А «РБ – Спорт» добавляет: играть в Кубок Лиги будут по формуле Кубка России до его реформы. Не очень понятно, как реформированный кубок России будет жить, ведь смысл был в том, что шесть команд освобождались от всех стадий до 1/8 финала, потому что они заняты в еврокубках. Но об этом пока никто не подумал.

«В целом, вариант вполне рабочий. Особенно, если будет обеспечен «солидный» призовой фонд», - пишет блогер. А нам остается только вспомнить Кубок английской лиги, который заиграл всеми красками, когда англичан на пять лет в 80-е годы лишили еврокубков.

Кое у кого будет теперь мечта не о дубле, а о «тройничке».