Евгений Ловчев: Руководство «Химок» на стороне Юрана, игроков могут дисквалифицировать

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев считает, что РПЛ нужно расширять.

- Юран сложный человек, но он главный тренер. Его недавно назначили вместо Черевченко, - говорит Ловчев. – Почему убрали Черевченко? Мне сказали, что у него был какой-то конфликт с руководством.

- Черевченко более покладистый, а Юран – это Евгений Ловчев образца 1972 года.

- Я был более покладистый. В «Спартаке» всегда было два полюса: на одном Николай Петрович Старостин, на другом главный тренер – вначале Никита Палыч Симонян, потом Бесков.

- Какое решение должны приять руководство куба и Юран?

- За такой демарш игроков могут дисквалифицировать. Не выход на поле – невыполнение контракта. Клуб обратится в федерацию и их дисквалифицируют.

Юран ершистый, он может сказать: «Не хотите - другие выйдут. Главное - команда». Руководство его поддержит точно, оно же его недавно назначило.

- Чтобы вы сделали на месте Юрана?

- Я бы не пошел в такую команду, как «Химки».

- Вы тренер, вам платят деньги. Какая разница, в какой команде работать?

- Вот вы сказали ключевую для многих мысль – вам платят деньги, какая разница? Я вам отвечу вопросом: а все ли определяют деньги?

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

По информации «Советского спорта», поводом для демарша стало то, что в игре с ЦСКА в основе может выйти 21-летний нападающий Илья Садыгов, сын главного инвестора клуба, предпринимателя Туфана Садыгова. В 6 матчах этого сезона он провел на поле всего 29 минут. Против появления Садыгова в основе выступают несколько ветеранов.