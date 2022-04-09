Лихорадка против веселья. Очная встреча двух неудачников сезона: Тула в гости в Тушино

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ. 16.30. «СПАРТАК» МОСКВА - «АРСЕНАЛ» ТУЛА

«Спартак» лихорадит весь сезон и, видимо, приход нового тренера эту проблему никак не решил. В пяти матчах при Паоло Ваноли красно-белые набрали всего четыре очка, проиграв даже новичку РПЛ «Нижнему Новгороду» и разобранному «Кранодару» без легионеров.

Главная проблема «Арсенала» в текущем сезоне - это оборона. Команда является худшей по игре в защите (46 пропущенных за 23 матча), и после зимнего перерыва ситуация никак не изменилась (11 пропущенных за пять матчей). С атакой ситуация чуть лучше, и туляки частенько забивают даже фаворитам матча, что делает «Арсенал» одной из самых «веселых» команд в РПЛ. В матчах с их участием в среднем забивается три гола, а в гостях еще больше - 3.6 гола за игру.

В 14 очных противостояниях данные команды забили друг другу 39 мячей, и предстоящая обещает нам не менее скучную игру с градом забитых голов.