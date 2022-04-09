«Локомотив» поехал на поезде. Ростовский матч закроет 24-й тур

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ. 19.30. «РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

«Ростов» ушел на межсезонье на 14-м месте таблицы РПЛ, зимой трансферов не было, и всё указывало на то, что жёлто-синим предстоит тяжелейшая борьба за выживание. Позже клуб покинули почти все легионеры, но команду вернулся спасать Валерий Карпин, который дал коллективу новое дыхание. «Ростов» с переменным успехом выступает в весенней части чемпионата, но даже это позволило ему подняться на 11-ую строчку.

«Локомотив» после тренерской перестановки и нескольких потерь достаточно быстро адаптировался к новым условиям. После зимнего перерыва команда провела четыре матча в чемпионате России, три из которых закончились победами, и лишь гол Марио Фернандеса из ЦСКА на 91-й минуте не дал «железнодорожникам» сохранить беспроигрышную серию.

В матче между собой чаще всего «Локомотив» и «Ростов» не стесняются играть в атаку, что выливается во множество забитых мячей. Так должно случиться и в этом туре. Изюминку данному матчу добавляет то, что москвичи отправились в Ростов на поезде, что не лучшим образом скажется на их физическом состоянии.