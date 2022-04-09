«Это был ад». Катя Кирильчева рассказала всю правду об атаках хейтеров

Экс-главный редактор клубного канала московского ЦСКА Катерина Кирильчева рассказала, что происходило после ролика с Юсуфом Языджи (видео про «Наташ»), вызвавшего большой резонанс среди общества. Не писал и не говорил о том ролике разве что уж совсем ленивый.

- Это был ад. Мне дали совет ничего не читать. Сейчас я так и делаю. Мне написали огромное количество сообщений в директ, на почту. Оскорбляли и угрожали маме в социальных сетях, мне угрожали. Самое интересное, что писали мне ровно те же люди, которые обвинили меня в оскорблении женщин и сексизме.

Катю задели даже е сами оскорбление, сколько отсутствие хоть каких-то понятий, двигающих людьми:

- То есть оскорблять ВСЕХ женщин в стране, по мнению мужчины – это табу. А писать ОДНОЙ русской женщине, унижая и угрожая ей – это у нас в порядке вещей. Это двойные стандарты, которые я ненавижу. В стране мне такие мужчины не нужны. Куда катиться Российская Федерация, если у нас в государстве такие мужчины? - заявила Катерина Кирильчева.