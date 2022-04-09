Главная сенсация тура. Что случилось с ЦСКА?

ЦСКА успешно стартовал в февральско-мартовской части чемпионата. После успешно проведенной зимней трансферной кампании в каждом матче обязательно забивает турок Языджи («Наташа»). И даже осечка в последней игре – дома, с «Уралом» - казалась просто обидным выбиванием из графика. Тут тоже все вроде бы начиналось за ЦСКА – дважды выходили вперед, 1:0, 2:1. Да и все предматчевые нюансы не добавляли, казалось бы, оптимизма подмосковным жителям.

В пятницу стало звучать давно не употреблявшееся в нашем футболе слово «бойкот». СМИ и блогеры наперебой рассказывали, как целый ряд футболистов «кинул предъявы» главному тренеру Сергею Юрану. Речь шла о формировании стартового состава. Конфликт зашел так далеко, что игроки раздумывали о бойкоте матча с ЦСКА.

Издание «РБ Спорт» подлило масла в огонь и сообщило, что есть аж идеологическое недопонимание между игроками и Юраном об особенностях современного футбола. Впрочем, вся идеология касалась все равно стартового состава: игрокам не нравилась кандидатура нападающего Ильи Садыгова, который по совместительству оказался сыном главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

Садыгов и вправду вышел в старте (вместо Мирзова, который, по заверениям из клуба, залечивает полученную в четверг микротравму), но уже на 9-й минуте забил! Правда, вскоре устал и был заменен. Но матч-то лихим и веселым получился – Юран другого сыночка выпустил. Своего собственного – Артема.

Видимо, в клубе все подуспокоилось. Ведь того же Садыгова хвалили после игры старшие партнеры – Денис Глушаков и Идову.

ФК «Химки»

В чем проблемы у армейцев? Наверное, остановимся на двух персонах. Первая, как ни парадоксально – это Юсуф Языджи. Его агент Адам Чебеджи заявил:

– У Языджи уже неделю болит спина. Он все равно играл, но именно из-за спины и был заменен. Сейчас даже сложно сказать, когда он вернется к тренировкам.

А вот вторая персона – это Марио Фернандес. Позволим себе пространную цитату из канала аналитика Александра Дорского «Open The Doors».

«Марио Фернандес постоянно находился рядом с зоной, из которой отдавали/забивали. После такого очень легко наброситься на тренерский штаб ЦСКА, сказав, что армейцы уступили из-за игры Марио на позиции правого центрального защитника. Почему Березуцкий вообще выставил такой состав на «Химки»? Было очевидно, что ЦСКА придется много времени позиционно атаковать. Магнуссон – левый центральный защитник, Марио – правый центральный – вероятно, самый атакующий вариант, который есть у ЦСКА во второй части сезона-2021/22.

Марио заходит в полуфланг, Магнуссон располагается широко и для своей передачи, и для подключения Облякова к финальной трети. Плюс Зайнутдинов, который номинально располагался рядом с Гбаменом, при позиционке поднимался в левый полуфланг – Карраскаль получал свободу. План был понятным и даже логичным.

«Химки» – совсем не главная контратакующая машина РПЛ в этом сезоне, но весной чаще в быстрых отрывах били только «Локомотив» и «Динамо». Как раз с контратаками ЦСКА и не справился.

Не только Марио, а весь ЦСКА.

Статистика говорит обо всем: все 8 ударов из штрафной «Химки» нанесли после быстрых атак, 5 из них пришли в атаках, начавшихся на половине «Химок» (еще 2 – в одной атаке после подбора с забросом Глушакова за спину Бийола на Руденко).

К Марио есть вопросы по второму голу «Химок» (чистейший привоз) и скорости возврата к своей штрафной при голе Сабовича и ударе Идову.

Фото: А.Аксенова / Д.Тырин / ПФК ЦСКА

Гол Сабовича и удар Идову произошли после замены Ушакова и перевода Марио на правый край – то есть ссылка на его изначальную позицию неуместна. Технический брак, приведший ко второму голу «Химок», тоже не связан с позицией.

Проблемы с разворотами были и у Бийола с Магнуссоном, у Магнуссона – еще и такие же вопросы по скорости возврата назад.

Гбамен тоже провел очень неудачный матч. С привозом на четвертый гол «Химок» все понятно, но внимательно посмотрите и повтор первого гола.

Сначала Марио контролировал спину, оборачиваясь на Кухарчука, но при врывании Садыгова сделал мини-движение к нему. Ближе всех к Садыгову в момент начала его движения был Гбамен – ноль реакции. Возможно, если бы Марио вынужденно не дернулся в сторону Садыгова, сумел бы прервать пас Кухарчука просто из-за более близкого расположения к Илье.

Потерю, вероятно, своего самого острого игрока в быстрых отрывах, Резиуана Мирзова, «Химки» не заметили».