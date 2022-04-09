ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Главная сенсация тура. Что случилось с ЦСКА?

Сложно предположить, что может нас в этом туре удивить сильнее. Московские армейцы, которых нарекли «главной командой весны», попали под каток стоявшего на вылет химкинского аутсайдера. Попробуем понять, что происходит с командой.
Главная сенсация тура. Что случилось с ЦСКА?
09 апреля 2022 18:59
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Химки»

ЦСКА успешно стартовал в февральско-мартовской части чемпионата. После успешно проведенной зимней трансферной кампании в каждом матче обязательно забивает турок Языджи («Наташа»). И даже осечка в последней игре – дома, с «Уралом» - казалась просто обидным выбиванием из графика. Тут тоже все вроде бы начиналось за ЦСКА – дважды выходили вперед, 1:0, 2:1. Да и все предматчевые нюансы не добавляли, казалось бы, оптимизма подмосковным жителям.

В пятницу стало звучать давно не употреблявшееся в нашем футболе слово «бойкот». СМИ и блогеры наперебой рассказывали, как целый ряд футболистов «кинул предъявы» главному тренеру Сергею Юрану. Речь шла о формировании стартового состава. Конфликт зашел так далеко, что игроки раздумывали о бойкоте матча с ЦСКА.

Издание «РБ Спорт» подлило масла в огонь и сообщило, что есть аж идеологическое недопонимание между игроками и Юраном об особенностях современного футбола. Впрочем, вся идеология касалась все равно стартового состава: игрокам не нравилась кандидатура нападающего Ильи Садыгова, который по совместительству оказался сыном главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

Садыгов и вправду вышел в старте (вместо Мирзова, который, по заверениям из клуба, залечивает полученную в четверг микротравму), но уже на 9-й минуте забил! Правда, вскоре устал и был заменен. Но матч-то лихим и веселым получился – Юран другого сыночка выпустил. Своего собственного – Артема.

Видимо, в клубе все подуспокоилось. Ведь того же Садыгова хвалили после игры старшие партнеры Денис Глушаков и Идову.

ФК «Химки»

В чем проблемы у армейцев? Наверное, остановимся на двух персонах. Первая, как ни парадоксально – это Юсуф Языджи. Его агент Адам Чебеджи заявил:

У Языджи уже неделю болит спина. Он все равно играл, но именно из-за спины и был заменен. Сейчас даже сложно сказать, когда он вернется к тренировкам.

А вот вторая персона – это Марио Фернандес. Позволим себе пространную цитату из канала аналитика Александра Дорского «Open The Doors».

«Марио Фернандес постоянно находился рядом с зоной, из которой отдавали/забивали. После такого очень легко наброситься на тренерский штаб ЦСКА, сказав, что армейцы уступили из-за игры Марио на позиции правого центрального защитника. Почему Березуцкий вообще выставил такой состав на «Химки»? Было очевидно, что ЦСКА придется много времени позиционно атаковать. Магнуссон – левый центральный защитник, Марио – правый центральный – вероятно, самый атакующий вариант, который есть у ЦСКА во второй части сезона-2021/22.

Марио заходит в полуфланг, Магнуссон располагается широко и для своей передачи, и для подключения Облякова к финальной трети. Плюс Зайнутдинов, который номинально располагался рядом с Гбаменом, при позиционке поднимался в левый полуфланг – Карраскаль получал свободу. План был понятным и даже логичным.

«Химки» – совсем не главная контратакующая машина РПЛ в этом сезоне, но весной чаще в быстрых отрывах били только «Локомотив» и «Динамо». Как раз с контратаками ЦСКА и не справился.

Не только Марио, а весь ЦСКА.

Статистика говорит обо всем: все 8 ударов из штрафной «Химки» нанесли после быстрых атак, 5 из них пришли в атаках, начавшихся на половине «Химок» (еще 2 – в одной атаке после подбора с забросом Глушакова за спину Бийола на Руденко).

К Марио есть вопросы по второму голу «Химок» (чистейший привоз) и скорости возврата к своей штрафной при голе Сабовича и ударе Идову.

Фото: А.Аксенова / Д.Тырин / ПФК ЦСКА

Гол Сабовича и удар Идову произошли после замены Ушакова и перевода Марио на правый край – то есть ссылка на его изначальную позицию неуместна. Технический брак, приведший ко второму голу «Химок», тоже не связан с позицией.

Проблемы с разворотами были и у Бийола с Магнуссоном, у Магнуссона – еще и такие же вопросы по скорости возврата назад.

Гбамен тоже провел очень неудачный матч. С привозом на четвертый гол «Химок» все понятно, но внимательно посмотрите и повтор первого гола.

Сначала Марио контролировал спину, оборачиваясь на Кухарчука, но при врывании Садыгова сделал мини-движение к нему. Ближе всех к Садыгову в момент начала его движения был Гбамен – ноль реакции. Возможно, если бы Марио вынужденно не дернулся в сторону Садыгова, сумел бы прервать пас Кухарчука просто из-за более близкого расположения к Илье.

Потерю, вероятно, своего самого острого игрока в быстрых отрывах, Резиуана Мирзова, «Химки» не заметили».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алексей Березуцкий: Все голы пропустили в быстрых контратаках
Алексей Березуцкий: Все голы пропустили в быстрых контратаках
Главный тренер ПФК ЦСКА после матча с «Химками» (2:4) признал: в последних двух играх клуб пропустил много мячей, на армейцев это совсем не похоже.
09.04.2022 19:11
Футбол
автор: Денис Бударев
Главная сенсация тура. Что случилось с ЦСКА?
Главная сенсация тура. Что случилось с ЦСКА?
Сложно предположить, что может нас в этом туре удивить сильнее. Московские армейцы, которых нарекли «главной командой весны», попали под каток стоявшего на вылет химкинского аутсайдера. Попробуем понять, что происходит с командой.
09.04.2022 18:59
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Динамо» поймало чемпионский фарт
«Динамо» поймало чемпионский фарт
Бело-голубой клуб оторвался от ближайших преследователей, а «Зенит» уже вовсю чувствует его горячее дыхание.
09.04.2022 17:44
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Это был ад». Катя Кирильчева рассказала всю правду об атаках хейтеров
«Это был ад». Катя Кирильчева рассказала всю правду об атаках хейтеров
Известная журналистка Катя Кирильчева, уволившаяся из пресс-службы футбольного клуба ЦСКА после громкого скандала с «Наташами», которыми якобы приманивали турецкого легионера в Россию, спустя время, выдержав паузу, рассказывает, как справилась с гигантским давлением.
09.04.2022 15:46
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«Локомотив» поехал на поезде. Ростовский матч закроет 24-й тур
«Локомотив» поехал на поезде. Ростовский матч закроет 24-й тур
В воскресенье пройдут заключительные матчи 24-го тура чемпионата России по футболу. «Локомотив» может приблизиться к первой тройке, но для этого надо брать в гостях очки у «Ростова».
09.04.2022 15:43
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три лидера играют сегодня. 24-й тур начинается без раскачки
Три лидера играют сегодня. 24-й тур начинается без раскачки
В субботу пройдут четыре матча чемпионата России по футболу. Все три лидера играют сегодня, потому и результаты сегодняшних матчей напрямую могут повлиять на окончательный исход турнира.
09.04.2022 12:11
Футбол
автор: Никита Шмытов
Лихорадка против веселья. Очная встреча двух неудачников сезона: Тула в гости в Тушино
Лихорадка против веселья. Очная встреча двух неудачников сезона: Тула в гости в Тушино
В воскресенье пройдут заключительные матчи 24-го тура чемпионата России по футболу, после которых могут произойти масштабные изменения, включая приближение «Спартака» к ФНЛ, «Локомотива» к первой тройке, а так же полное изменение дел у четверки аутсайдеров.
09.04.2022 12:02
Футбол
автор: Никита Шмытов
Евгений Ловчев: Руководство «Химок» на стороне Юрана, игроков могут дисквалифицировать
Евгений Ловчев: Руководство «Химок» на стороне Юрана, игроков могут дисквалифицировать
В «Химках» бунт – несколько футболистов приняли решение бойкотировать сегодняшний матч 24-го тура с ЦСКА, который начнется в Химках в 14.00.
09.04.2022 11:13
Футбол
автор: Юрий Волохов
В России появится Кубок Лиги? Появились контуры нового турнира
В России появится Кубок Лиги? Появились контуры нового турнира
Клубы РПЛ намерены рассмотреть вопрос создания нового турнира. Что об этом известно к настоящему моменту?
09.04.2022 11:01
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Дмитрий Селюк: Очевидно, в данной ситуации руководство «Химок» поддержит Юрана
Дмитрий Селюк: Очевидно, в данной ситуации руководство «Химок» поддержит Юрана
В «Химках» восстание – несколько футболистов приняли решение бойкотировать завтрашний матч 24-го тура с ЦСКА.
08.04.2022 20:17
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Языджи хочет остаться в России, следим за курсом рубля». Бабаев — о ситуации в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после поражения команды от «Химок» в 24-м туре РПЛ (2:4) ответил на вопросы журналистов.
«Трактор» совсем заглох. Как «Магнитка» устроила погром в Челябинске
В четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина «Трактор» всухую проиграл «Металлургу» (0:6) и уступает в серии 1-3.
Избиение самурая! Как Головкин нокаутировал Мурату и забрал третий пояс
В главном поединке боксерского вечера в Саитаме Геннадий Головкин из Казахстана досрочно победил японца Риото Мурату и стал чемпионом мира в среднем весе по трем версиям.
Гол «по блату» — и еще три в ворота Акинфеева! Как «Химки» впервые в истории победили ЦСКА
Один из аутсайдеров чемпионата в Подмосковье нанес сенсационное поражение армейцам (4:2), выбив их из золотой гонки.
Головкин сделает уверенный шаг навстречу Альваресу. Расклад и лучшие ставки на бой в Саитаме
9 апреля в японской Саитаме пройдет объединительный поединок в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и хозяином ринга Риото Муратой.
«Все сложится, как обычно у Питера в Грозном — будет ничья 1:1». Ловчев — о матче «Ахмат» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в матче 24-го тура РПЛ (9 апреля, 19:30).
У нашего Петра нет иного выхода — надо побеждать досрочно! Расклады на бой Ян — Стерлинг и UFC 273
В ночь на 10 апреля в Джексонвилле состоится долгожданный турнир UFC 273, в рамках которого россиянин Петр Ян проведет реванш против американца Алджамейна Стерлинга. «Плеймейкер» разбирает шансы участников этого и другого боев предстоящего вечера ММА.
В двух шайбах от маэстро Овечкина! Как Капризов разменял пятый десяток голов в чемпионате НХЛ (видео)
В выездном матче НХЛ с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ) лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 41-ю шайбу в сезоне-2021/22.
«0:6 в третьем периоде стали хорошим уроком». Ротенберг — о победе-реванше над ЦСКА
В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА петербургские армейцы одержали победу (3:2) и сравняли счет в противостоянии (2-2). Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов.
Теперь Ротенберг вовремя взял тайм-аут — и вот результат! Как СКА сравнял счет в полуфинале против ЦСКА
Четвертый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ принес питерским армейцам выездную победу над столичными одноклубниками - 3:2.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика