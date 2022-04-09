Команды с ничейными традициями. Навстречу матчу «Урал» – «Крылья Советов»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ. 12.00 «УРАЛ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

В весенней части сезона «Урал» набрал всего два очка в пяти матчах, но последний из них дарит надежду, что команда всё-таки сможет удержаться в РПЛ. В нём «Урал» неожиданно воспрял и показал совершенно другую другую игру, которую невозможно сравнить с тем, что было до этого. Команда Игоря Шалимова едва не вырвала победу у одного из лидеров чемпионата в лице ЦСКА.

У «Крыльев советов» ситуация еще более радужная, хотя последние матчи указывают на образовавшиеся проблемы. По началу команда будто и не заметила ухода нескольких игроков основного состава, но «Уфа» и «Ростов» неожиданно переиграли самарцев. Благо, что до зоны стыковых матчей аж 11 очков, которые вряд ли растают за шесть туров.

История личных встреч между этими командами богата, и в своём роде уникальна. За 21 матч победитель был определен всего девять раз, и целых 12 раз матчи заканчивались вничью. В предстоящей встрече уральцы точно не будут играть на ничью и постараются заработать три очка, но сделать это будет невероятно трудно. Хозяева поля являются худшей командой лиги по игре на своём стадионе - всего девять очков за 11 матчей.