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Когда все нацелены на победу. В воскресенье играют «Уфа» - «Сочи»

В воскресенье пройдут четыре матча 24-го тура чемпионата России по футболу. В столице Башкирии «Уфа» примет «Сочи», недавно расставшиеся с местом в тройке лидеров.
Когда все нацелены на победу. В воскресенье играют «Уфа» - «Сочи»
09 апреля 2022 19:58
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Сочи»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ. 14.00 «УФА» - «СОЧИ»

«Уфа» наравне с «Химками» до зимней паузы считались главными претендентами на вылет, но игра весной обнадёживает фанатов на шанс сохранения места в РПЛ. Аж девять матчей подряд подопечные Андрея Стукалова не знали вкус побед, но в прошлом туре – неожиданно! – башкирцы обыграли «Крылья» в гостях. Победный мяч остался за Гамидом Агаларовым, который до сих пор является лучшим бомбардиром чемпионата с большим отрывом.

«Сочи» заканчивал первую часть сезона на третьей строчке, но усилившиеся конкуренты и необязательная потеря очков откинули клуб на четвёртую строчку. И падение может продолжиться в том случае, если «Сочи» проиграет «Уфе», а соседи по таблице наберут свои очки. В прошлом туре коллектив Владимира Федотова достойно выдержал напор «Зенита» (0:0), но до этого было поражение от «Крыльев» (2:3) и ничья с «Химками» (0:0), что явно указывает на некие проблемы в игре.

В отличие от предыдущего матча, здесь обе команды будут нацелены на три очка, так как «Сочи» до сих пор не потеряли надежду на историческое попадание в тройку, а «Уфа» точно не хочет терять место в РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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