Как же так Криш?! Роналду разбил телефон мальчику-аутисту. Полиция Ливерпуля начала расследование

После финального свитка игроки уходили в подтрибунное помещение. 14-летний болельщик «Эвертона» Джейк Хардинг пригнулся, чтобы снять кровь на ноге у Криштиану Роналду. Звезда мирового футбола был явно раздосадован таким исходом игры. Он с силой выбил телефон из его руки, при этом на руке мальчишки остался синяк. Ситуация усугубляется тем, что Джейк аутист.

Вот что рассказала мама парнишки Сара Келли.

«Мой сын снимал на видео игроков «Манчестер Юнайтед», уходивших в подтрибунное посещение. Потом он опустил телефон пониже, потому что увидел кровь на ноге Роналду, когда тот стянул гетру. Джейк опустил телефон, чтобы посмотреть, что там такое. Он не произнёс ни слова. Роналду шел мимо в ужасном настроении, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. По синяку на руке сына видно, что был контакт. Я просто не могу поверить, что говорю об этом.

Джейк был очень расстроен, это полностью отбило у сына желание снова идти на игру. У него аутизм и диспраксия. Это был первый футбольный матч, который он посетил. У нас был потрясающий день до этих нескольких секунд. Роналду не игрок «Эвертона», но мой сын постоянно говорил: «Там будет Роналду». Это его кумир. Я бы поняла, если бы Джейк размахивал телефоном перед его лицом, но такого не было. Он лишь хотел рассмотреть рану. Мальчик с аутизмом подвергся нападению со стороны футболиста», — приводит слова Келли The Liverpool Echo.

Полиция Ливерпуля начал расследование инцидента.

«В настоящее время полиция проводит расследование, офицеры проводят работу с футбольным клубом «Эвертон» для того, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Также мы проводим опросы свидетелей с целью установки факта правонарушения», – цитирует представителя полиции The Liverpool Echo.

Кстати, Роналду принес свои извинения мальчику, но повлияет ли это на расследование?