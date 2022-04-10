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«Спартак» нащупал путь к победам?

Спартаковские болельщики ликуют: после серии неудач команда с крупным счетом обыграла аутсайдера (со счетом 3:0 повержен тульский «Арсенал»). И тональность заявлений, раскачивающихся на шатких качелях между пунктами «любовь» и «ненависть», снова изменилась.
«Спартак» нащупал путь к победам?
10 апреля 2022 20:19
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Спартак»

Опять – двадцать пять. «Наконец-то, Ваноли разобрался». «Теперь «Спартак» понял, как побеждать!» «Новая атака «Спартака» готова рвать всех».

В любом случае факт остается фактом: «Спартак» прервал свою трехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Кстати, эта крупная победа – первая в этом чемпионате. Давно ли такое случалось с красно-белыми, что первый «крупняк» случился чуть не под занавес турнира?

Головной боли по составу у Ваноли перед игрой хватало. Отсутствовало сразу пятеро: «дисквал» отбывал Кофрие, Умяров и Селихов – по-прежнему на травмах, а Промес и Бакаев получили мелкие повреждения в игре с «Локомотивом», которые, однако, не дали им выйти на поле против туляков.

Зато вернули в строй Джикию – центр обороны стал выглядеть посерьезнее. Правда, компанию Джикии в трио центральных защитников составили не до конца поправившийся Жиго и совсем дебютант – Никита Чернов.

Фото: ФК «Спартак»

Все эти проблемы привели к тому, что Ваноли поменял привычную схему 3-4-2-1 на более похожую на 3-5-2.

Правда, одному из двух атакующих «столбов» раз за разом доставалось. В одном из эпизодов было похоже, что Соболев заработал пенальти. Правда, подозванный ВАРовцами к монитору Безбородов быстро разобрался и пенальти не назначил.

А вот следующее судейское решение было сомнительным: он отменил гол «Арсенала», когда в борьбе между сербом из Тулы Урошом Радаковичем и спартаковцем Самуэлем Жиго последний упал, причем абсолютно по собственной инициативе.

Ко второму тайму на табло горели нули, при этом «Спартак» был уже отнюдь не столь агрессивен. Чаша весов могла склониться в этот момент в любую сторону. Но простая атака, сопровождавшаяся зевками обороны гостей, закончилась голом Зобнина.

Ровно через 4 минуты еще одна грубая ошибка опорников Тулы привела к голу Николсона.

Ямаец до конца игры отличился еще раз. При этом рассыпавшаяся при 0:2 команда из Тулы могла пропустить сколько угодно – лишь сейвы Левашова уберегли от разгрома.

«Арсенал» прочно окопался на последнем месте – семь туров без побед сказываются на турнирных перспективах. Ну, и на тренерском реноме Миодрага Божовича, конечно.

источник: «Советский спорт»
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«Спартак» нащупал путь к победам?
«Спартак» нащупал путь к победам?
Спартаковские болельщики ликуют: после серии неудач команда с крупным счетом обыграла аутсайдера (со счетом 3:0 повержен тульский «Арсенал»). И тональность заявлений, раскачивающихся на шатких качелях между пунктами «любовь» и «ненависть», снова изменилась.
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