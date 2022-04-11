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Что стало с Клаудиньо? Отрабатывает ли бразилец то, что потратил на него «Зенит»?

Летом 2021 года «Зенит» совершил не самый однозначный трансфер, купив бразильского полузащитника Клаудиньо за 12 млн евро. В 24 года он играл за «Ред Булл Брагантино», и логичным шагом в его карьере был бы переход в другой клуб системы «Ред Булл», но Клаудиньо оказался в России.
Что стало с Клаудиньо? Отрабатывает ли бразилец то, что потратил на него «Зенит»?
11 апреля 2022 09:48
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Зенит»

Хавбеком интересовались некоторые крепкие клубы Европы, включая «Рому» и «Аякс», но сам игрок решил переехать именно в РПЛ.

В России не без скепсиса относились к трансферу малоизвестного бразильского полузащитника, но Клаудиньо довольно быстро развеял все сомнения, принеся массу пользы. Особенно важен был его вклад в матчи Лиги чемпионов, в которых он забил два гола (пострадали «Мальмё» и «Челси»). В РПЛ многие эксперты признали новичка «Зенита» лучшим игроком первой части сезона, но после зимы Клаудиньо растворился, и восхищение его игрой пропало. Почему так вышло?

Клаудиньо с точки зрения результативности в весенней части чемпионата и правда плох - всего одна голевая передача за шесть матчей. Но виноват не он сам, а скорее Сергей Семак и другие обстоятельства, полностью изменившие задачи Клаудиньо на поле. Родной и самой лучшей позицией Клаудиньо на поле можно считать левый полуфланг атаки, откуда бразильцу легче всего обострять ситуацию партнёрам и создавать моменты самому себе. Также он прекрасно себя чувствует в центре поля и в зоне под нападающим, но весной главный тренер для него уготовил совершенно незнакомую и новую роль.

Самые внимательные болельщики могли заметить, что Клаудиньо не только строил атаки, но и старательно отрабатывал в защите, что несвойственно для бразильцев с атакующим набором качеств. Отъезд Ярослава Ракицкого, периодические травмы Вендела и Далера Кузяева и практически полное отсутствие Деяна Ловрена заставило пойти Сергея Семака на совершенно новую и, казалось бы, безумную идею, то есть поставить Клаудиньо в опорную зону. Теперь бразилец, благодаря своим уникальным навыкам, успевает отрабатывать на всех участках поля. Если сравнивать Клаудиньо образца осени и образца весны то получается следующее:

Отборы: 4.3 - 5.7
Перехваты: 2.9 - 4.3
Подборы: 5.8 - 8

Более конкретно можно разобрать последний матч против «Ахмата», в котором Клаудиньо проявил себя во всей красе.

Точность передач: 41/46 (89%)
Возврат владения: 9 раз
Отборы: 4/4 (100%)
Выигранные единоборства: 7/12 (58%)

Особенно удивительным могут казаться два последних показателя, так как Клаудиньо обогнал в них даже Вильмара Барриоса, который считается образцовым игроком РПЛ по части разрушения атак соперников. При этом Клаудиньо здорово реализует свои креативные способности даже из опорной зоны, откуда регулярно создает голевые ситуации для партнёров. И такая статистика у бразильца не только в этом матче, но и в других, где он примерял новую для себя роль.

Да, Клаудиньо перестал регулярно забивать и отдавать голевые передачи, но это вовсе не означает спад и регресс игрока, а скорее следствие новой позиции и роли, которую уготовил ему Сергей Семак. Возможно, перевод атакующего полузащитника в опорную зону - временное решение, и совсем скоро Клаудиньо вернётся в атаку, где вновь сможет заниматься своими прямыми и более привычными обязанностями. Главное для Семака - не затянуть с этим, иначе «Зенит» рискует наступить на те же грабли, что и были ранее, когда Себастьян Дриусси в открытую высказывался о неудобной для себя позиции, что привело к медленному и неприятному зачаханию топ-игрока.

источник: «Советский спорт»
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Летом 2021 года «Зенит» совершил не самый однозначный трансфер, купив бразильского полузащитника Клаудиньо за 12 млн евро. В 24 года он играл за «Ред Булл Брагантино», и логичным шагом в его карьере был бы переход в другой клуб системы «Ред Булл», но Клаудиньо оказался в России.
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