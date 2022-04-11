Расплата за обиженного мальчика-аутиста – организация «Спасем детей» отказалась от услуг Роналду

Международная организация Save the Children («Спасем детей»), основанная в Великобритании и занимающаяся защитой прав детей по всему миру, сообщила, что португалец больше не один из ее послов.

Роналду стал амбассадором Save the Children в 2013 году.

«Криштиану поддерживал работу Save the Children, помогая нуждающимся семьям по всему миру. Он не работал с нами с 2018 года и больше не является нашим послом», – говорится в заявлении организации.

Напомним, инцидент произошел 9 апреля в Ливерпуле после сразу после финального свистка матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы потерпели поражение, их главная звезда Роналду был сильно раздражен этим. Когда команды уходили в подтрибунное помещение, 14-летний болельщик «Эвертона» Джейкоб Хардинг пригнулся, чтобы снять кровь на ноге у Криштиану. Роналду явно был не в духе, Он с силой выбил телефон из его руки, при этом на руке мальчишки остался синяк. Ситуация усугубляется тем, что Джейк аутист.

Вот что рассказала мама парнишки Сара Келли.

«Мой сын снимал на видео игроков «Манчестер Юнайтед», уходивших в подтрибунное посещение. Потом он опустил телефон пониже, потому что увидел кровь на ноге Роналду, когда тот стянул гетру. Джейк опустил телефон, чтобы посмотреть, что там такое. Он не произнёс ни слова. Роналду шел мимо в ужасном настроении, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. По синяку на руке сына видно, что был контакт. Я просто не могу поверить, что говорю об этом.

Джейк был очень расстроен, это полностью отбило у сына желание снова идти на игру. У него аутизм и диспраксия. Это был первый футбольный матч, который он посетил. У нас был потрясающий день до этих нескольких секунд. Роналду не игрок «Эвертона», но мой сын постоянно говорил: «Там будет Роналду». Это его кумир. Я бы поняла, если бы Джейк размахивал телефоном перед его лицом, но такого не было. Он лишь хотел рассмотреть рану. Мальчик с аутизмом подвергся нападению со стороны футболиста», — рассказала Келли The Liverpool Echo.

Полиция Ливерпуля начала расследование инцидента.

Инцидент произвел на мальчишку очень сильное впечатление. «Не могу поверить, что Роналду сделал это, он мне очень нравился», - говорил Джейк.

Его мама Келли рассказала, что на следующий день она позвала сына гулять в парк, но он отказался. Мать даже опасается, что выходка Роналду настолько щокировала мальчика, что он теперь будет опасаться всех людей.

Келли спросила сына, хочет ли он еще раз сходит на игру «Юнайтед». На что тот ответил: «Я больше никогда не захочу его (Роналду) увидеть».

За такие выходки нужно платить, будь ты хоть самим Роналду.