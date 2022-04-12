Абрамович хочет купить «Валенсию»? Но при этом просит в долг 1 млн долларов

Разбираемся по порядку. На днях бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио заявил о намерении приобрести акции испанского клуба. При этом он сообщил, что претендует на покупку и Роман Абрамович.

Испанские СМИ опубликовали официальный пресс-релиз офиса Сорио.

«Питер Лим (владелец «Валенсии». – Прим. ред.) пытался продать клуб в Лондоне за 250 миллионов евро, но безуспешно. Недавно он рассказал СМИ, что у него есть два предложения о покупке клуба: мое и от российского олигарха из «Челси».

До этого действительно поступала информация, что нынешний владелец «Валенсии» Питер Лим хочет продать клуб к радости болельщиков, которые к нему относятся крайне отрицательно. Он, вроде бы, поручил известному агенту Жорже Мендешу найти покупателей.

«Валенсию» уже несколько лет лихорадит, и все из-за неразумной политики, которую проводит Питер Лим. Он стал владельцем клуба в 2014 году, но, похоже, устал от своей «ноши». Лим признался, что вынужден вкладывать по 50 млн евро в год в клуб. То, что Лим хочет продать «Валенсию», очень похоже на правду.

Однако намерен ли купить клуб Роман Абрамович? Если бы он удачно продал «Челси», получил на него хотя бы 2 млрд фунтов, об этой цене, как о реальной говорили возможные покупатели лондонского клуба, тогда вероятность выйти на испанский футбольный рынок выглядит вполне логичной.

Но после того, как российский олигарх попал под британские санкции и стало ясно, что за «Челси» он не получит ни копейки, такой вариант выглядит весьма сомнительным. Более того, все активы Абрамовича в Великобритании заморожены.

А вчера появилась информация, что Абрамович пытается занять у влиятельных друзей миллион долларов на текущие расходы. По данным журналистов, Абрамовичу необходимо 750 тысяч долларов в неделю для выплаты зарплат сотрудникам, в том числе персоналу, обслуживающему его яхты.

По информации различных источников, Абрамович обращался за помощью к режиссеру Брату Ратнеру и семье Ротшильдов, однако они ему отказали.

Правда, пресс-секретарь Романа Абрамовича сообщил «Ленте.ру», что эта информация не соответствует действительности. «Господин Абрамович ни у кого, включая этих людей, не просил никаких средств», — подчеркнул он.

Занимал ли Абрамович миллион или нет, не ясно, но очевидно, что сейчас у него очень непростое финансовое положение. В этой связи намерение купить «Валенсию» миллиардером выглядит весьма сомнительно.