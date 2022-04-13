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«Тренеришка» снес «Баварию»! Унаи Эмери творит сенсацию

«Спартак» все-таки умеет подбирать тренеров. Но не всегда умеет грамотно ими пользоваться. Унаи Эмери, тот самый «тренеришка», вышел со своей «желтой субмариной» в получинал главного европейского клубного турнира.
«Тренеришка» снес «Баварию»! Унаи Эмери творит сенсацию
13 апреля 2022 00:23
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Бавария»

Во вторник, 12 апреля, проходил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 «Бавария» — «Вильярреал». Противостояние завершилось со счётом 1:1. С учетом первой победы испанцев дома неделю назад со счетом 1:0 общий исход ясен – «Бавария» мимо финальной части турнира.

Нападающий хозяев Роберт Левандовски открыл счёт в начале второго тайма. «Бавария» подобрала мяч после ошибки соперника, провела очень стремительную атаку, а поляк от линии штрафной пробил низом в правый угол.

Казалось, все тянется к овертайму, Но за две минуты до конца «Бавария» потеряла мяч в чужой штрафной и тоже получила в ответ быструю контратаку. Саму Чуквезе на 88-й минуте с линии вратарской вонзил мяч под перекладину.

1:1 и 1:2 по сумме двух матчей. Мюнхен грустит.

Многие журналисты передают традиционный привет и поздравления Артему Дзюбе!

Согласен с коллегой Алексеем Андроновым: «Бавария» виновата только и исключительно сама.

Вот статистка ее ударов и ударов в створ. Первый матч – 12 и в створ 4. Второй матчи – 17 и в створ 4. Надо чаще бить точно. Команда такого уровня не может за 180 минут лишь 8 раз ударить в створ.

источник: «Советский спорт»
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