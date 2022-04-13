Дмитрий Селюк: Эмери вновь ответил Дзюбе – в России проблема не с тренеришками, а с игрочишками

Футбольный агент Дмитрий Селюк называет причины успехов Эмери, и вспоминает известную фразу Артема Дзюбы про испанского специалиста.

- Мы с вами обсуждали Эмери еще перед четвертьфиналами, и напомнили наши читателям, что это не «тренеришка», а человек, который выиграл четыре еврокубка, - говорит Селюк. – Он умеет играть именно кубковые матчи. И что мы видим: с «Баварией» за два матча «Вильярреал» нанес всего несколько ударов по воротам соперников, но этого хватило, чтобы пройти дальше, а «Бавария» неожиданно для многих осталась за бортом.

- Тактик и аналитик Эмери прекрасный.

- Эмери все прекрасно расписал своим футболистам, тщательно изучил соперника, разработал тактику. И в результате «Вильярреал» идет дальше.

- Да, «Бавария» - машина, Многие считали, что мюнхенцы главные претенденты на победу в Лиге чемпионов. Но случайностью выход в полуфинал «Вильярреала» я бы не назвал. Эмери вначале вышел из очень сильной группы в плей-офф, где соперниками были «Янг Бойз», «Аталанта» и «Манчестер Юнайтед».

- Безусловно, ни о какой случайности говорить не стоит. Про группу вы сказали, но ведь в 1/8 финала Эмери выбил «Ювентус». И как выбил!

- «Юве» потерпел, наверное, самое крупное домашнее поражение в истории еврокубков – 0:3. Хотя по ходу мачта ничто это не предвещало. Эмери выбрал грамотную тактику, ничего не дал создать хозяевам, а в концовке добил их.

- Грамотная тактика, отличный анализ соперника – Эмери это умеет. Опять же повторю – четыре еврокубка выиграть может только тренер очень высокого класса. Кто там у нас назвал Эмери «тренеришкой»?

- Дзюба.

- Я возьму на себя ответственность и отвечу Дзюбе за Эмери: может, в России проблема не с «тренеришками», а с «игрочишками»?

ФАКТЫ

Матч в Мюнхене «Бавария» - Вильярреал» завершился вничью 1:1. В первой встрече победил «Вильярреал» - 1:0. Таком образом, в полуфинале команда Унаи Эмери встретится с победителем пары «Ливерпуль» - «Бенфика».