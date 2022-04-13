Бензема претендует на «Золотой мяч», но при этом отбывает условный тюремный срок

Капитан «Реала» забил четыре из пяти голов в ворота «Челси» в этих двух матчах - потрясающий показатель. Все громче раздаются голоса, что Карим является главным претендентом на «Золотой мяч», он проводит прекрасный сезон. Его главный конкурент Роберт Левандовский вчера тоже забил, но его «Бавария» из Лиги чемпионов вылетела.

Если «Реал» еще и выиграет турнир, Бензема с огромной вероятностью получит «Золотой мяч». Хотя он и без титула сильнейшего клуба Европы его заслужил. В Испании титул «Реал» вряд ли упустит.

При этом мало кто помнит, что форвард находится под уголовным преследованием. Он до сих пор не отбыл условный срок. Напомним, как нападающий «Реала» вляпался в такую некрасивую историю.

Осенью 2015 года во Франции разразился скандал, одним из фигурантов которого стал Карим Бензема. В руках группы мошенников из Марселя оказалось некое «интимное видео». На котором, на тот момент игрок «Марселя», Матье Вальбуэна занимается сексом с девушкой легкого поведения.

По версии следствия, мошенники решили путем шантажа получить 150 тысяч евро с футболиста. Сам Матье очень переживал из-за этого видео и не хотел, чтобы оно стало публичным.

По итогам расследования были арестованы трое мужчин, которые занимались вымогательством, среди них предполагаемый организатор – 39-летний гражданин Франции по имени Аксель, который близко знаком с футбольными агентами, работающими в Марселе.

При чем здесь Бензема? Предполагается, что преступники связались с ним через общих знакомых, чтобы он помог получить деньги от Вальбуэна.

У полиции тогда были две версии поведения Бензема в этой истории. Первая – во время отборочных матчей сборной Франции в октябре 2015 года Карим всячески давил на Матье. Вторая – он не поддерживал преступников, но по-дружески советовал Вальбуэна заплатить, чтобы все это закончилось как можно быстрее.

Следствие склонялось к первой версии. Полицейские получили доступ к записям некоторых телефонных разговоров Бензема. В одной из бесед Карим якобы сказал: «Не переживай. У него нет выбора. Я все до него донесу. Он заплатит».

Карим вначале держался уверенно, при первой беседе с полицейскими сказал: «Я миллионер и знаменитый футболист, вы ничего мне не сделаете».

После проведенной ночи в камере, Карим сбавил обороты, начал сотрудничать со следствием. Ему объяснили, что он может получить реальный срок.

Следствие длилось шесть лет. В ноябре 2021 года нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна и приговорен к году лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.

Получается, в ноябре нынешнего года Бензема будет чист перед законом, как ответивший за свое преступление. Как раз накануне чемпионата мира. Тем более, в прошлом году накануне Евро-2020 Карима в сборную после шести лет вернули в сборную.