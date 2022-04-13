Два сумасшедших матча за один вечер: как «Вильярреал» и «Реал» вышли в полуфинал

«БАВАРИЯ» 1:1 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (1:2 ПО СУММЕ ДВУХ ВСТРЕЧ)

После попадания «Вильярреала» в четвертьфинал Лиги чемпионов почти никто не верил в проход испанцев дальше. После жеребьёвки и выпавшей им «Баварии» чувство усилилось, и даже после первого выигранного матча большинство было уверено, что немцы дома разделаются с соперником. Но у Уная Эмери и его коллектива всё это время был свой план, который они блестяще реализовали.

«Бавария» с первых минут ответного матча решила «смять» испанцев, что прекрасно демонстрирует графика ниже. Все игроки, кроме Упамекано, Павара и Нойера находились чаще всего на половине поля соперника. Особенно стоит обратить внимание на позицию вратаря, так как он большую часть матча располагался вне своей штрафной площади.

Многие эксперты опирались на 7:1 против «Зальцбурга» и разницу команд в целом, но «Вильярреал» доказал, что на данный момент они более достойны полуфинала Лиги чемпионов. За два матча испанцы нанесли два удара в створ, оба из которых превратились в забитые мячи. Однако не нужно делать поспешные выводы, а лучше копнуть глубже и обратиться к продвинутой статистике xG, которая показывает количество созданных голевых моментов каждой из команд:

Первый матч: «Вильярреал» 1.54 - 1.59 «Бавария»

Второй матч: «Бавария» 1.45 - 0.74 «Вильярреал»

Итого: 2,28 - 3,04 в пользу «Баварии»

При этом статистика ударов за два матча 45:16 в пользу немцев. Это лишний раз доказывает, что важно не количество ударов, а их исполнение и своевременность. Испанцы более аккуратно пользовались своими моментами, благодаря чему они будут играть в полуфинале, а мюнхенцы смотреть его по телевидению.

«РЕАЛ» МАДРИД 2:3 «ЧЕЛСИ» (5:4 ПО СУММЕ ДВУХ ВСТРЕЧ)

На интриге этого противостояния многие поставили крест, так как Карим Бензема уничтожил «Челси» в гостях, принеся победу своей команде 3:1. Но «синие» показали, что несмотря на все проблемы, у них есть характер. Сначала «Челси» быстро забили столь важный гол, но не остановились на этом и продолжили нагнетать обстановку у мадридских ворот, чьи игроки выглядели растерянно в первом тайме. Во втором тайме игра хозяев оживилась, но Рюдигер удвоил преимущество после спорного углового. Этот результат обеспечивал дополнительное время, но даже этого было мало для команды на кураже.

Команда Карла Анчелотти будто продолжала удерживать уже растаявшее преимущество и даже отменённый гол Алонсо никак не взбодрил команду. И лишь после третьего пропущенного гола (от Вернера), «Реал» потихоньку стал просыпаться. Да, «Реал» очнулся только в тот момент, когда одной ногой был на грани вылета из Лиги чемпионов. В какой-то момент казалось, что «Челси» завершит матч полным разгромом, но великолепный пас Модрича в стиле Куарежмы и хладнокровное завершение от Родриго вернули Мадрид в игру.

Основное время закончилось со счётом 1:3 в пользу гостей, и переполненный «Сантьяго Бернабеу» плавно двигался к серии пенальти, но своё слово решил сказать тот, от кого больше всего этого ждали. Великолепный наброс Винисиуса и точный удар от Карима Бензема головой выводят «сливочных» в полуфинал ЛЧ.

Как и в случае с «Баварией», «Челси» имел преимущество по ходу двух матчей, но соперник лучше реализовал свои моменты и даже полумоменты. Согласно статистике, англичане создали в 2.5 раза больше опасных моментов (2.86 xG против 1.22 xG), но кого это сейчас волнует? «Реал» в очередной раз по ходу этого розыгрыша Лиги чемпионов переворачивает игру в нужный момент. Именно в таких встречах проявляется чемпионский характер.