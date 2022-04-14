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Лига конференций: четыре яркие интриги!

14 марта пройдут ответные встречи третьего по значимости еврокубка - Лиги конференций, в которых определятся четыре полуфиналиста турнира. Разбор предстоящих матчей - в нашем материале.
Лига конференций: четыре яркие интриги!
14 апреля 2022 10:46
автор: Никита Шмытов

ПСВ - «ЛЕСТЕР» (СЧЕТ ПЕРВОГО МАТЧА: 0:0)

Несмотря на атакующий стиль и ожидание кучи голов от первого матча, команды сыграли нулевую ничью. Но ответная встреча должна оправдать ожидания на все 100%. Во внутреннем чемпионате лишь в двух матчах при участии ПСВ забивалось менее двух голов, а в домашних стенах статистика еще больше обнадеживает - во всех 15 играх было забито не менее двух мячей. Это же касается и Лиги конференций, в которой ПСВ ни разу не оставило своих болельщиков без голов.

У «Лестера» по-прежнему отсутствует главная атакующая сила в лице Варди, но другие нападающие в полном порядке. «Лисы» на данный момент болтаются в середине таблицы АПЛ, поэтому Лига конференций - это реальный шанс зацепиться за еврокубки в следующем сезоне.

ПАОК - «МАРСЕЛЬ» (СЧЕТ ПЕРВОГО МАТЧА: 1:2)

Первый матч, как и ожидалось, получился невероятно эффектным с точки зрения напряжения. Пока фанаты команд выясняли, кто сильнее между собой за пределами стадиона, устраивая беспорядки в Марселе, между командами тоже повышался градус с каждой минутой матча. При счёте 2:1 в свою пользу, «Марсель» за 15 минут до конца встречи получил несколько желтых карточек, а одна из них превратилась в красную. Именно из-за этого три игрока основного состава пропустят второй матч, а если добавить к ним травмированных Де Ла Фуэнте и Милика, то у французов складывается самая настоящая кадровая катастрофа.

Греческие команды традиционно классно играют дома, и ПАОК не является исключением. В отличие от «Марселя», у ПАОКа лишь одна незначительная потеря, и учитывая минимальное преимущество французов, у команды Ивана Саввиди есть все шансы, чтобы пройти в полуфинал турнира.

«РОМА» - «БУДЕ-ГЛИМТ» (СЧЕТ ПЕРВОГО МАТЧА: 1:2)

Данные клубы встречались между собой по ходу этого турнира уже три раза, и несмотря на явную разницу в статусе и именитости, римляне еще ни разу не обыграли скромный клуб из Норвегии. В первом матча четвертьфинала они проиграли всего 1:2, что является уже явным прогрессом на фоне счёта 1:6 группового этапа, но результат всё равно удручающий.

«Буде-Глимту» будет чрезвычайно трудно удержать преимщуество, ведь «Рома» является второй после «Интера» лучшей командой Италии по набору очков на своём стадионе.

Если раньше Жозе Моуриньо радовался победам в топовых лигах Европы, обгоняя лучшие клубы мира, то сейчас для португальского специалиста счастьем будет обойти норвежский клуб с российским вратарем в третьем по значимости еврокубке.

«СЛАВИЯ» ПРАГА - «ФЕЙЕНООРД» (СЧЕТ ПЕРВОГО МАТЧА: 3:3)

Первый матч между данными соперниками ожидался весёлым и голевым, но команды смогли превзойти все ожидания! «Фейеноорд» едва не одержал волевую победу, отыгравшись со счета 1:2 по ходу второго тайма, но «Славия» на 95-й минуте забила последний гол, сведя матч к результативной ничьей - 3:3.

Что касается составов, то у обеих команд они будут оптимальными и, скорее всего, мы увидим тех же футболистов, за исключением одного. К сожалению, участие не сможет принять Гус Тиль, который является ключевым игроком нидерландского клуба. В прошлом туре он 21-ый гол в сезоне, после чего получил травму.

Невозможно не отметить, что «Славия» и «Фейеноорд» с каждым матчем забивают друг другу всё больше и больше:

30.09.21 - 2:1

25.11.21 - 2:2

07.04:22 - 3:3

И теперь они встретятся вновь. Нужно ли говорить, сколько голов ожидается в этот раз?

источник: «Советский спорт»
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