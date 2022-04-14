Лига чемпионов: нулевой Мадрид и град голов в Ливерпуле

«ЛИВЕРПУЛЬ» КОНТРОЛИРОВАЛ МАТЧ

«Красные» вышли на игру сразу без нескольких оставшихся в запасе лидеров - счет первой игры (гостевая победа 3:1) позволял англичанам не чувствовать особых волнений. Впрочем, во что может превратиться гостевая победа с точно таким же счетом, мы же увидели накануне, в противостоянии «Реала» и «Челси», когда по ходу матча лондонцы вели 3:0 после домашних 1:3.

Но в данном случае ответная встреча так же прошла под контролем подопечных Клоппа, которые вновь отгрузили «орлам» три гола. В концовке хозяева позволили себе бросить играть в футбол, за что тут же поплатились - пропустили два мяча подряд. В итоге счет матча – 3:3, а по сумме двух матчей так вообще феерично – 6:4.

МАДРИД ГОЛОВ НЕ УВИДЕЛ

В столице Испании было не так весело. Все 90 минут матча шла позиционная борьба, причем довольно жесткая. По ходу матча в створ чужих ворот две команды нанесли лишь четыре удара.

В концовке на поле разгорелась драка. Ну, или почти драка – стычка. Она обернулась удалением «матрасника» Фелипе. Компенсировано ко второму тайму было более 12 минут.

«МанСити» проходит в полуфинал за счет единственного забитого мяча.