Критики и тактики

Сегодня российские критики Унаи Эмери должны быть в очередной раз озадачены. Его «Вильяреал» выбил из Лиги Чемпионов саму «Баварию» за счет победы на своем поле. «Тренеришка», презрительно названный так Артемом Дзюбой, игравшим под его руководством в «Спартаке», после 4-х выигрышей Лиги Европы (причем 3 кубка были выиграны подряд, с 2014 по 2016 годы) теперь нацелился на главный клубный трофей континента. Пришел бы он к подобному результату, если бы задержался в «народном клубе» - об этом остается только гадать.

Теперь многие издания и интернет-ресурсы вспоминают о пребывании Эмери в России, напоминая, какой короткий путь тренер прошел в нашей стране, точнее – в российском чемпионате, «от любви до ненависти». В июне 2012, когда был подписан контракт, и Унаи поселился на базе «Спартака» в знаменитой Тарасовке, журналисты говорили о нем как о по-хорошему «повернутом» на игре профессионале, который готов уделять работе с командой всё свое время. После увольнения в ноябре 2012 те же самые издания называли его пребывание в Тарасовке «затворничеством» и обвиняли в недостатке общения с русскими игроками. Понятно, что критика «экспертов» и журналистов накладывалась на нетерпеливость руководства клуба, вероятно ожидавшего чудес от иностранного специалиста, - это в итоге и привело к стремительной отставке после нескольких невыразительных и неудачных матчей.

Фото: ФК «Спартак»

Но Эмери – не исключение, а характерный пример отношения российской футбольной среды к иностранным тренерам. Еще один яркий пример, тоже из «Спартака». Немец Доменико Тедеско, несмотря на все, что сделал для москвичей, получал от критиков в России, что называется, по полной. Не успел он приехать в Москву, одно спортивное издание вышло с обложкой, на которой немецкий тренер был изображён с клоунским гримом киноперсонажа Джокера. В чем был смысл такого творчества – не совсем понятно, вероятно в том, что новый тренер должен стать спасителем в сложной ситуации в команде. Неизвестно, что о той публикации думал Тедеско, но руководство «Спартака» творчество не оценило – издание тогда внесли в черный список. Спустя почти год, журналисты не успокоились, - одно из интернет-изданий назвало тренера «психом», описывая то, как наставник эмоционально переживает на бровке во время матчей. Постоянные подколы и злая, порой токсичная ирония в отношении экспрессивности Тедеско, стали лейтмотивом оценки его работы в России.

Прошло еще полгода и традиционное российское гостеприимство, о котором мы так любим говорить, проявилось «во всей красе»: во время гостевого матча в Сочи, местный тренер Бородин, по данным телеграм-каналов, рекомендовал тренеру-иностранцу ехать к себе домой. В итоге виноватым оказался Тедеско, который получил 3 матча дисквалификации и штраф, а Бородина наказали всего лишь 50 тысячами рублей штрафа.

Спокойствие наших контрольных и прочих органов тоже дает свои плоды: вот уже болельщик «Локомотива» актёр Баринов отправляет в Германию спортивного директора клуба Томаса Цорна. Символично, что именно Цорн в 2019 году, будучи гендиректором «Спартака», уговорил прийти в московский клуб Доменико Тедеско.

Фото: ФК «Спартак»

Примеров такой бесполезной критики можно найти десятки и сотни, едва ли не в каждом клубе. У нас множество «народных артистов» являющихся чьими-то болельщиками, множество бывших футбольных специалистов, оставшихся не у дел, но считающих, что они по-прежнему в курсе ситуации. Все они не упускают шанса заявить о себе, требуя немедленных результатов, критикуя малейшие ошибки, причем основным объектом критики были и остаются иностранные тренеры и специалисты.

Тут хочется отвлечься от футбола и вспомнить о том, сколько ценного сделали в России иностранцы. Самые яркие примеры – это творчество иностранных архитекторов, которым восхищаемся и мы и гости нашей страны: интересно, достроил бы Монферран Исаакиевский собор, Растрелли – Зимний дворец, итальянские зодчие – московский Кремль, если бы им постоянно «под руку» говорили, что нужно делать, куда стоит ехать, и почему у них ничего не получится, и что наши точно как минимум не хуже. К счастью, политическая воля позволила им завершить начатое и оставить память о себе в истории.

Возвращаясь к футболу, в случае с Эмери в России такой политической воли у руководства «Спартака» не оказалось, хотя, как показывают последующие события, он оказался не «тренеришкой», а вполне себе Тренером. В случае с Тедеско политическая воля позволила ему задержаться в России чуть дольше, и он показал лучший результат для красно-белых за 4 сезона. В итоге Тедеско все же уехал из России в Германию. Сейчас «Ред Булл» Лейпциг под руководством Тедеско «разрывает» Бундеслигу и Лигу Европы. Насмешек на тему экспрессивности Тедеско в немецкой прессе не найти, в отличие от тактических разборов игр его команды, подтверждающих, что Тедеско – один из лучших тренеров «новой немецкой волны».

Посмотрим, хватит ли в «Локомотиве» политической воли, чтобы не слушать крикунов и дождаться осязаемых результатов. Примером тут может служить еще один московский клуб – «Динамо». Динамовцы ранее подвергались постоянной критике за «немецкий» вектор в развитии, за «непонятных» иностранцев в руководстве клуба и в тренерском штабе. В первый год под руководством немецкого тренера Сандро Шварца в сезоне 20/21 команда заняла лишь 7 место. Однако клуб защитил своих сотрудников от российской токсичной футбольной среды и сейчас «Динамо» ведет борьбу за медали РПЛ и показывает отличный футбол. Причем соперничает «Динамо» с «Зенитом», откуда в 2018 году был уволен итальянец Роберто Манчини, критиковавшийся за непрофессионализм и конфликты с российскими игроками клуба. Итог его работы в России вновь подвел Артем Дзюба: «Не могу сказать, что Манчини - тренер». Надо ли напоминать, кто был главным тренером сборной Италии, выигравшей золото на последнем чемпионате Европы?