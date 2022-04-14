Лига Европы: Доменико Тедеско и другие знакомые лица

«АТАЛАНТА» - «РБ ЛЕЙПЦИГ» (СЧ Е Т ПЕРВОГО МАТЧА: 1:1)

«Аталанта» начинала этот сезон с группового этапа Лиги чемпионов, но глупые осечки и в целом плохая игра не позволила клубу в очередной раз попасть в плей-офф турнира. Команда осталась на третьем месте, пропустив выше «Манчестер Юнайтед» и будущих полуфиналистов турнира - «Вильярреал». Зато эта позиция позволила попасть бергамаскам в Лигу Европы, где есть шанс спасти довольно печальный сезон. Команда одержала всего одну победу в последних пяти матчах Серии А, что явно указывает на некий кризис. Коллектив Гасперини с трудом прошёл «Байер» в предыдущем этапе еврокубка, но жребий «подарил» ему ещё более грозного соперника из Германии.

При Доменико Тедеско «Лейпциг» поднялся с 11-й строчки на четвертую в Бундеслиге, а если брать матчи только 2022 года, то его команда является лучшей, обгоняя даже «Баварию».

Если немецкий механизм не сломается, то «Лейпциг» точно квалифицируется в зоне Лиги чемпионов, но экс-тренеру «Спартака» этого мало - ему нужен трофей Лиги Европы.

В первом матче команды забили всего два мяча, но это можно назвать случайностью и невезением, так как согласно продвинутой статистике, всего было создано 4.98 xG, то есть команды должны были забить около пяти голов. Во втором матче эта оплошность может быть исправлена, и зрители, наконец, увидят кучу забитых голов.

Особенно интересным этот матч будет для российского зрителя, так как во главе одной стоит бывший тренер клуба РПЛ, а во второй играет Алексей Миранчук, чьи шансы на появление в старте достаточно высоки.

«БАРСЕЛОНА» - «АЙНТРАХТ» (СЧ Е Т ПЕРВОГО МАТЧА: 1:1)

Если несколько месяцев назад фаворит в этом противостоянии был не столь очевиден, то форма «Барселоны» в последнее время не оставляет сомнений в своём превосходстве. Каталонцы не проигрывают 15 матчей подряд, однако это нисколько не смутило «Айнтрахт», который в первом матче создал больше голевых моментов.

В последние выходные «Барселона» пережила энергозатратный с точки зрения эмоция матч, вырвав победу (3:2) только в компенсированное время, хотя соперником была предпоследняя команда Ла Лиги. Хватит ли сил на ответное противостояние против неуступчивого и характерного немецкого коллектива?

Под вопросом участие в матче Пике, которого может заменить Ленгле, любящий в последнее время «пожарить» в своей штрафной. А это ещё один дополнительный довод в пользу «Айнтрахта», которому по силам выбить главного фаворита Лиги Европы.

«ЛИОН» - «ВЕСТ ХЭМ» (СЧ Е Т ПЕРВОГО МАТЧА: 1:1)

Третье по счету противостояние, закончившиеся ничьей в первом матче, но в отличие от предыдущих, данный счет можно назвать абсолютно несправедливым. «Лион» буквально смял «молотобойцев» в первом тайме, что прекрасно демонстрирует статистика:

● Удары: 5:23

● Удары из штрафной площади: 4:9

● xG (ожидаемое количество голов): 0.38:2.91

Но справедливости ради стоит отметить, что англичане весь тайм играли в меньшинстве из-за удаления Крессуэлла, который пропустит ответную встречу.

«Вест Хэм» не имеет широкую скамейку запасных, и плотный календарь ещё больше добавляет проблем, из-за чего команда потерпела пять поражений в последних десяти играх. «Лион» тоже тяжело назвать стабильной командой, но у них есть Токо Экамби, который в текущем евросезоне забил шесть голов и отдал две голевые передачи за девять игр. Это будет матч достойных соперников и совершенно невозможно предсказать победителя предстоящей дуэли.

«РЕЙНДЖЕРС» - «БРАГА» (СЧ Е Т ПЕРВОГО МАТЧА: 0:1)

Эта пара четвертьфиналистов стала единственной, кто в первом матче выяснила победителя, но и здесь всё может перевернуться. «Рейнджерс» ещё в 1/16 финала показал, как сильно настроен на трофей Лиги Европы, выбив из плей-офф дортмундскую «Боруссию» с общим счётом 6:4. Далее, как раз благодаря домашнему матчу (3:0), шотландцы отправили домой неуступчивую «Црвену Звезду». А теперь, вполне вероятно, настала пора «Браги».

И наверняка шансов на камбэк у «Рейнджерс» было бы еще больше, но травму получил лучший бомбардир команды Альфредо Морелос, который только в Лиге Европы принял участие в пяти голах шотландцев за десять матчей. К счастью, в коллективе есть Руф Кемар (10 голов в 21 матч) и экс-спартаковец Фэшн Сакала, неожиданно раскрывшийся в «Рейнджерс» (7+2 в 26 матчах).

«Рейнджерс» и «Брага» уже встречались в Лиге Европы два года и тогда шотландцы выгрызли победу со счётом 3:2, хотя к середине второго тайма проигрывали 0:2. Ожидаем не менее эпичный матч.