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Битва в Мадриде: эмоции, массовая потасовка на поле и под трибунами, вмешательство полиции

«Атлетико» не сумел забить «Манчестер Сити», встреча закончилась вничью 0:0, и вылетел из Лиги чемпионов. Эмоции на «Ванда Метрополитано» зашкаливали, в конце матча произошла массовая потасовка, которая продолжилась после игры.
Битва в Мадриде: эмоции, массовая потасовка на поле и под трибунами, вмешательство полиции
14 апреля 2022 12:09
автор: Юрий Волохов
автор фото: УЕФА

«АТЛЕТИКО» - ПОЛТОРА НЕВНЯТНЫХ ТАЙМА

В первой игре в Манчестере Диего Симеоне откровенно играл на удержание счета, главное - не пропустить. Он выставил автобус, который даже для Диего, любящего бетон в обороне, казался перебором. «Атлетико» играл по схеме 5-5-0. Преимущество «Ман Сити» во владении мячом и территорией было подавляющим. Хозяевам удалось забить только один гол. План Симеоне сработал процентов за 80. Ноль-ноль он не сохранил, но гол дома еще надо было отыгрывать.

Казалось – вперед, на штурм ворот соперника.

Однако первый тайм в Мадриде сильно удивил всех. Мы увидели как будто продолжение матча в Манчестере. «Сити» имел огромное преимущество, до перерыва нанес восемь ударов против всего лишь одного у «Атлетико». Правда, момент создал лишь один, но очень опасный.

Гюндоган корявым ударом с шести метров попал в штангу, затем добивал в падении головой, но на пути встала грудь Фелипе. Этот гол точно снял бы интригу в этой паре, по такой игре с трудом верится, что «Атлетико» во втором тайме забил бы два.

ЗАЧЕМ САВИЧ ХВАТАЛ ГРИЛИША ЗА ВОЛОСЫ?

Во втором тайме «Атлетико» сильно прибавил, но моменты навали возникать только в самой концовке, когда напряжение зашкаливало. На последней минуте возникла массовая потасовка. Защитник «Атлетико» Фелипе жестко подкатился под Фодена на бровке, а когда англичанин уже падал, зачем-то добавил ему с разворота – не явно, уверен, не больно, но когда на поле уже во всю искрило, это было лишнее.

Савич подскочил к Фодену и стал его оттаскивать за боковую линию, потому что тот переполз на поле. За партнера заступился оказавшийся рядом Зинченко, который в этом матче не играл. Затем подскочили игроки и запасные, включая тренерские штабы обеих команд. Пихались все со всеми, камера выхватила, как Стефан Савич зачем-то схватил за волосы Джека Грилиша.

Потасовка продолжалась пару минут. В итоге немецкий арбитр Зиберт выписал вторую желтую Фелипе, что вызвало еще один всплеск эмоций, а защитника насильно утащили с поля его же партнеры. Фелипе уходит не собирался и все рвался что-то объяснить судье.

После финального свистка потасовка между игроками перешла в подтрибунное помещение, где футболисты толкались и обменивалась резкими словами.

Отмечается, что Савич и Грилиш продолжили свой, скажем так, спор. Страсти кипели нешуточные, поэтому сотрудники УЕФА попросили вмешаться мадридскую полицию, которая прошла в подтрибунное пространство стадиона.

источник: «Советский спорт»
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Битва в Мадриде: эмоции, массовая потасовка на поле и под трибунами, вмешательство полиции
«Атлетико» не сумел забить «Манчестер Сити», встреча закончилась вничью 0:0, и вылетел из Лиги чемпионов. Эмоции на «Ванда Метрополитано» зашкаливали, в конце матча произошла массовая потасовка, которая продолжилась после игры.
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