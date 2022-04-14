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Алексей Сафонов: Драка в Мадриде? Эмоции – как-то в Париже под трибунами Карпин с Зиданом дрались

«Атлетико» не смог обыграть «Манчестер Сити» в Мадриде в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Команда Гвардиолы в полуфинале встретится с «Реалом».
Алексей Сафонов: Драка в Мадриде? Эмоции – как-то в Париже под трибунами Карпин с Зиданом дрались
14 апреля 2022 14:22
автор: Юрий Волохов
автор фото: УЕФА

Мы попросили прокомментировать игру футбольного функционера Алексея Сафонова.

- «Атлетико» нужно было отыгрываться, а в первом тайме хозяева почти не владели мячом и оборонялись. Это «Сити» такой сильный?
- Ну, попробуйте постоянно так прессинговать, силы не беспредельны. «Манчестер» в первом тайме тоже ничего не создал, хотя и владел мячом. Да и за весь матч тоже – и это команда, которая в Англии забивает по пять мячей.

- Во втором тайме «Атлетико» добавил…
- Думаю, и по статистике игроки «Атлетико» больше пробежали. Хорошо, убрали правило выездного гола, намного интереснее стало.

- Жалко, Симеоне, но объективно - «Ман Сити» посильнее…
- Думаю, да. Когда Гвардиолу называют великим тренером, он говорит, что не он великий, у него игроки великие – Де Брюйне, Фоден и т.д. Набор футболистов позволяет тренеру выбирать тактику.
Помню, как все ругали «Рубин» за его тактику, когда казанский клуб чемпионом стал. А во второй раз его чемпионства, команда забила едва ли не больше всех.

- В концовке случилась грандиозная драка.
- Напряжение огромное, цена вопроса велика – нервы не выдержали. Фелипе грубовато сыграл против Фодена, может, хотел запугать. Фелипе ему же и голову разбил в самом начале.

- Там видно, что добавил сознательно, когда Фоден уже упал. Потом Савич подскочил и стал Фодена за шкирку утаскивать с поля, это драку и спровоцировало.
- Тут уже страсти зашкалили, Симеоне выбежал на поле.

- Пишут, что после матча под трибунами все продолжилось, даже полицию пришлось приглашать под трибуны, что невиданно.
- Это футбол, эмоции зашкаливают. Помните, как в Париже под трибунами Карпин с Зиданом дрались, а потом пиво пошли пить вместе. И эти – потолкались, потом помирятся.

- Теперь Гвардиолу в полуфинале ждет «Реал». Что скажете?
- Думаю, «Манчестер» пройдет «Реал», финал будет английским. Сколько может везти «Реалу»? Вспомните матч с «ПСЖ». Если б Доннарумма ерундой не стал заниматься в своей вратарской, ничего бы не было.
И сейчас с «Челси» - сыграй англичане четко по счету при 0:3, довели бы игру до нужного результата. Это, конечно, не умаляет гениального паса Модрича.

АНОНС

Календарь Лиги чемпионов

25 апреля. Манчестер Сити – Реал
27 апреля. Ливерпуль – Вильярреал
3 мая. Вильярреал - Ливерпуль
4 мая. Реал – Манчестер Сити

Финал

28 мая. Париж

источник: «Советский спорт»
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