Алексей Сафонов: Драка в Мадриде? Эмоции – как-то в Париже под трибунами Карпин с Зиданом дрались

Мы попросили прокомментировать игру футбольного функционера Алексея Сафонова.

- «Атлетико» нужно было отыгрываться, а в первом тайме хозяева почти не владели мячом и оборонялись. Это «Сити» такой сильный?

- Ну, попробуйте постоянно так прессинговать, силы не беспредельны. «Манчестер» в первом тайме тоже ничего не создал, хотя и владел мячом. Да и за весь матч тоже – и это команда, которая в Англии забивает по пять мячей.

- Во втором тайме «Атлетико» добавил…

- Думаю, и по статистике игроки «Атлетико» больше пробежали. Хорошо, убрали правило выездного гола, намного интереснее стало.

- Жалко, Симеоне, но объективно - «Ман Сити» посильнее…

- Думаю, да. Когда Гвардиолу называют великим тренером, он говорит, что не он великий, у него игроки великие – Де Брюйне, Фоден и т.д. Набор футболистов позволяет тренеру выбирать тактику.

Помню, как все ругали «Рубин» за его тактику, когда казанский клуб чемпионом стал. А во второй раз его чемпионства, команда забила едва ли не больше всех.

- В концовке случилась грандиозная драка.

- Напряжение огромное, цена вопроса велика – нервы не выдержали. Фелипе грубовато сыграл против Фодена, может, хотел запугать. Фелипе ему же и голову разбил в самом начале.

- Там видно, что добавил сознательно, когда Фоден уже упал. Потом Савич подскочил и стал Фодена за шкирку утаскивать с поля, это драку и спровоцировало.

- Тут уже страсти зашкалили, Симеоне выбежал на поле.

- Пишут, что после матча под трибунами все продолжилось, даже полицию пришлось приглашать под трибуны, что невиданно.

- Это футбол, эмоции зашкаливают. Помните, как в Париже под трибунами Карпин с Зиданом дрались, а потом пиво пошли пить вместе. И эти – потолкались, потом помирятся.

- Теперь Гвардиолу в полуфинале ждет «Реал». Что скажете?

- Думаю, «Манчестер» пройдет «Реал», финал будет английским. Сколько может везти «Реалу»? Вспомните матч с «ПСЖ». Если б Доннарумма ерундой не стал заниматься в своей вратарской, ничего бы не было.

И сейчас с «Челси» - сыграй англичане четко по счету при 0:3, довели бы игру до нужного результата. Это, конечно, не умаляет гениального паса Модрича.

АНОНС

Календарь Лиги чемпионов

25 апреля. Манчестер Сити – Реал

27 апреля. Ливерпуль – Вильярреал

3 мая. Вильярреал - Ливерпуль

4 мая. Реал – Манчестер Сити

Финал

28 мая. Париж